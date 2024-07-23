Üsküdar'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Üsküdar'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İstanbul Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında, bir benzin istasyonuna yanlış yönden giriş yapmaya çalışan otomobil, karşı şeritten gelen başka bir araçla çarpıştı. Kazanın etkisiyle, bir sürücü hastaneye sevk edildi.

Olay, Altunizade Mahallesi'ndeki Mahir İz Caddesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, plakası 34 TB 3977 olan otomobil, benzin istasyonuna girmek isterken, F.İ. idaresindeki 34 SRV 04 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü araç içinde mahsur kaldı. İstasyon çalışanlarının haber vermesi üzerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Her iki araç da çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, yaralı sürücünün durumu hakkında bilgi verilmedi. Polis, kazanın ardından trafiği düzenlerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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