Üsküdar’da ‘Şahinler’ suç örgütüne operasyon! Firari şüpheli evin özel bölümünde yakalandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Şahinler” suç örgütüne karşı 29 Eylül 2023’te İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen ve 22 kişinin tutuklandığı operasyonun ardından, adreslerinde bulunamayan kişilerin yakalanması için çalışmalarını devam ettiriyor.

Bu çerçevede, ekipler, suç örgütünün lideri olduğu belirlenen kaçak şüphelilerden H.A’nın Üsküdar’da bir evde olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi evin içinde yapılmış özel bir bölgede yakaladı. Evde yapılan aramalarda ruhsatsız bir tabanca ve 91 mermi bulundu. Şüphelinin, suç örgütünün gerçekleştirdiği 18 eylemden sorumlu olduğu belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin yapılması için emniyete alındı.

OPERASYON

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Eylül 2023’te suç örgütüne karşı düzenlenen operasyonda, 56 şüpheliden 43’ü gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ünün yurt dışında, 3’ünün ise cezaevinde olduğu belirlendi, adreslerinde bulunamayan 6 kişi için yakalama çalışması başlatıldı.

Operasyon kapsamında İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun’da 54 adrese baskın düzenlendi, 18 ruhsatsız tabanca, 660 mermi, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek, büyük miktarda uyuşturucu ile 1025 dolar, 990 avro ve 23 bin 700 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si tutuklandı.