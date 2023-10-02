Şahinler çetesi hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı basın açıklamasında, adı birçok suça karışan "Şahinler" adlı suç örgütünün yakalanmasına yönelik, 29.09.2023 tarihinde operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Şahinler çetesi hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mehmet ŞAHİN liderliğindeki “Şahinler” silahlı organize suç örgütünün, toplam 18 ayrı suç dosyasından sorumlu tutulduğu ve yakalanmasına yönelik, 29.09.2023 tarihinde operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı basın açıklamasında,

"Şahinler" adlı suç örgütünün Silahlı Suç Örgütü Kurmak Yönetmek ve Üye olmak", "Nitelikli Yağma", "Kasten Yaralama", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Silahlı Tehdit" ve "6136 SKM" olmak üzere toplamda 18 eylemine karıştığı tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik, 29.09.2023 tarihinde operasyon gerçekleştirilmiştir.

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Sakarya, Samsun, Ordu, Bartın ve Aydın illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, örgüt lideri Mehmet ŞAHİN ile birlikte 43 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda;

• 18 adet Ruhsatsız Tabanca, 660 adet fişek,
• 2 adet Av Tüfeği,
• 3 adet Çelik Yelek,
• 15 gram Uyuşturucu Madde,
• 1.025 Dolar, 990 Euro, 23,700 TL Para ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar tahkikat işlemlerinin ardından 02.10.2023 tarihinde adli makamlara sevk edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur" dedi.

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