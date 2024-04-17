‘Şahinler’ suç örgütüne yeni dava

15 Kasım 2019’da ifade veren mağdurlar İsa Karakale ve Emre Büyükyıldız’ın Bakırköy’deki bir adreste yağmalandıklarını belirttikleri ve daha sonra elde edilen kanıtların bu ifadeleri doğruladığı belirtildi. İddianamede, mağdurların ifadesinde adları geçen kişiler hakkında daha önce de benzer iddialarla birçok “silahlı suç örgütü kurma, yönetme” ve farklı suçlardan soruşturmalar ve kovuşturmalar yapıldığı belirtildi.

Sanıkların, suç örgütünün korkutucu ve baskıcı yapısını kullanarak mağdurları dövdükleri ve zorla senet imzalattıkları, mağdur Karakale’nin aracını aldıkları belirtildi. Bu eylemlerle “Şahinler” suç örgütünün İstanbul’da yeni bir yapılanma içinde olduğu belirtildi.

İddianamede, sanıkların örgütün yurt dışındaki lideri Bahadır Şahin’in talimatlarıyla hareket ettikleri ve haksız kazanç elde etmek amacıyla kurulan örgüt çatısı altında bir araya geldikleri belirtildi.

“MEHMET ŞAHİN YENİ ÖRGÜT LİDERİ”

Örgütün önceki lideri Sedat Şahin’in tutuklanmasıyla örgütte otorite boşluğu oluştuğu belirtildi. İddianamede, örgütün yasa dışı finans kaynaklarının devam etmesi için Şahin’in kuzeni sanık Mehmet Şahin’in yeni lider olduğu belirtildi.

İddianamede, sanıkların hiyerarşi içinde birlikte hareket ederek suç işledikleri, suç işlemeye teşebbüs ettikleri ve bunu uzun süre devam ettirdikleri belirtildi. Sanıkların büyük miktarlarda para aldıkları, iş insanlarına yönelik yağma ve gasp eylemlerinde bulundukları belirtildi. İddianamede, sanıkların gerçekleştirdiği 18 farklı eyleme yer verildi.

Örgüt liderlerinden Bahadır Şahin’in emir ve talimatı doğrultusunda sanık Erkan Okur’un zorla senet imzalattığı mağdur İsa Karakale’yi alıkoyduğu belirtildi. Kendilerinden şikayetçi olmamaları konusunda mağduru tehdit edip serbest bıraktıkları belirtildi.

İddianamede, diğer sanıkların da mağdur Mehmet Ali Sarıkaya’dan haksız maddi çıkar sağlamak için ticari bir iş yapıldığı izlenimini verecek şekilde hayali ticaret kurguladıkları belirtildi. Hayali bir inşaat projesinden indirimli daire sattıkları mağdurun ödemeleri yapmasına rağmen gayrimenkulün devrinin gerçekleşmediği belirtildi.

Vazgeçmek isteyen mağduru tehdit ederek ödeme yapmasını sürdüren sanıkların bu şekilde haksız çıkar sağladığı belirtildi. İddianamede, bazı sanıkların da mağdur Şefik Yalvaç’tan satın aldıkları araçların bedelini ödemedikleri belirtildi.

İddianamede, mağdur Yalvaç’ın da araçların karşılığında bir inşaat projesindeki iş yerinin devredilmesi teklifini kabul ettiği belirtildi. Sanıkların ödemeleri yapan bu mağduru yıldırmak için başka bir cinayet olayını anlatarak ölümle tehdit ettikleri belirtildi.

CEZA TALEPLERİ

İddianamede, sanıklar Mehmet Şahin, Bahadır Şahin ve Hasan Akdeniz’in “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, 16 kez uygulanmak üzere “nitelikli yağma”, “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” “birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit” ve “mala zarar verme” suçlarından 176’şar yıldan 305’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede diğer 56 sanığın da “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme”, “nitelikli yağma”, “tehdit” ve “ruhsatsız silah taşıma” suçlarından 12 yıl 6’şar aydan 46 yıl 9’ar aya kadar hapsi istendi.

Sanıklar, iddianameyi kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.