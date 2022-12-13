Haluk Bilginer, müthiş bir dizi ile geri dönüyor

'Baba' dizisinin erken vedası Haluk Bilginer'in hayranlarını üzüntüye boğarken usta oyuncunun bu kez hayranlarını sevindirecek bir karar aldığı öğrenildi.

Tv100’de yer alan habere göre; usta oyuncu 2018 yılında izleyiciyle buluşan 'Şahsiyet' dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Puhu TV'de yayınlanan dizide 'Agâh Beyoğlu' karakterini canlandıran usta oyuncu 47. Uluslararası Emmy Ödüllerinde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmüştü.

Şahsiyet şüphesiz adı gibi Türk dizi tarihinin en özel yapımlarından biri… Ay Yapım’ın Puhu’yla ortak çektiği dizi büyük ses getirmiş, Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal’lı kadrosuyla seyirciye hem görsel, hem de düşünsel anlamda çok kaliteli bir yapım sunmuştu. Dizinin devamının çekilmesine karar verildi.

Ay Yapım’ın dizinin haklarını Puhu’dan almak için beklediği kulislerde konuşuluyordu. Dizinin hakları alındı ve şimdi o muhteşem dizinin devamının çekilmesi için kollar sıvandı. Şahsiyet’in devamı Disney Plus’ta yayınlanacak. Şu günlerde dizinin cast çalışmaları yapılıyor. Bakalım dizinin yeni ekibinde kimler yer alacak?