KPSS'ye 'Haluk Bilginer' sorusu damga vurdu. Sosyal medyada dua yağdı

2022 KPSS Ön lisans sınavı bugün gerçekleşti. Kamuda görev almak isteyen adaylar sınava girdi.

Sınavın sona ermesi ile birçok kişi KPSS önlisans sınavında çıkan Emmy Ödülleri sorusunun cevabını merak etti. Sosyal medyada "47. Uluslararası Emmy Ödülleri töreninde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kim almıştır?" sorusu gündem oldu.

İki yıl önce New York'ta düzenlenen 47. Uluslararası Emmy Ödülleri Töreni'nde, Onur Saylak’ın yönettiği 'Şahsiyet' dizisindeki 'Agah Beyoğlu' rolü ile ‘En İyi Erkek Oyuncu’ Haluk Bilginer seçilmişti.

HALUK BİLGİNER ÇOK KONUŞULDU

KPSS'deki "47. Uluslararası Emmy Ödülleri töreninde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kim almıştır?" sorusu üzerine sosyal medyada hareketlilik başladı.

İşte TT (trend topic) olan Haluk Bilginer ile ilgili bazı yorumlar şöyle: