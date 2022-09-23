Bestekar Zeynettin Maraş hayatını kaybetti

Alzheimer hastalığıyla mücadele eden 95 yaşındaki usta bestekar Zeynettin Maraş bugün vefat etti.

Gizli Aşk Bu, İnleyen Nağmeler gibi çok sayıda ünlü şarkının bestecisi Zeynettin Maraş’ın vefat haberini aynı zamanda bir bestesinin söz yazarı olan Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay duyurdu.

Onur Akay, paylaşımında “İnleyen Nağmeler ve Gizli Aşk bu isimler ünlü şarkılar yetim kaldı. Türk müziğinin yaşayan en değerli bestekârlarından Zeynettin Maraş’ı kaybettik. Son yıllarda alzheimer rahatsızlığı ile mücadele eden hocamızın, "Seni Beklerken" isimli bestesinin sözleri ise tarafıma aitti. Söz yazarı ve bestekâr Zeynettin Maraş, sözlerini 1968'te yazıp bestelediği "Gizli Aşk Bu" isimli şarkısındaki aşkının Emel Sayın olduğunu da bana Bağdat Caddesi’ndeki evinde itiraf etmişti. Kendisi ile unutulmayacak anılarımız oldu. Mekânı cennet olsun, nur içinde yatsın inşallah.” ifadelerini kullandı.

ZEYNETTİN MARAŞ KİMDİR?

Bestekâr Zeynettin Maraş, İstanbul Suadiye'de 1927 yılında dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuarı'na girdi. Dönemin en büyük hocaları Münir Nurettin Selçuk, Şefik Gürmeriç, Mesut Cemil, Nevzat Atlığ, Refik Fersan ve Şerif Muhiddin Targan'dan dersler aldı ve 1953 yılında mezun oldu. Sözleri Necla Tarzi'ye ait olan "Gözyaşlarımı Derdime Derman Ettiğim Akşam" isimli ilk bestesini 1949 yılında, Ankara Radyosu'nda o yılların ses sanatçısı Muzaffer İlkar okudu. 1966 yılında yaptığı 26. bestesi "İnleyen Nağmeler", büyük bir çıkış yaptı. "Gizli Aşk Bu", "Hasretim Sana" isimli besteleri ile bilinmektedir.