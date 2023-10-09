Utanç davasında çocuk istismarını bu sözlerle savundu: Bu bir öğretmenine aşık çocuğun evlenmesi davasıdır

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G'nin 6 yaşında evlendirildiği ve cinsel istismara maruz bırakıldığı utanç davasının ertelenmesine ilişkin yapılan açıklamayı kesen bir erkek çocuk istismarını skandal sözlerle savundu.

Utanç davasında çocuk istismarını bu sözlerle savundu: Bu bir öğretmenine aşık çocuğun evlenmesi davasıdır

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiasına ilişkin davaya bugün Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

DAVA ERTELENDİ

Davanın 6. duruşmasında karar vermesi beklenen mahkeme bir kez daha erteleme verdi.

BirGün Gazetesi'nden İlayda KAYA'nın ve Buse İlkin YERLİ'nin haberinde yer alan bilgilere göre; Duruşmanın ardından açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) de duruşmanın bir kez daha ertelenmesine tepki gösterdi.

UCİM Başkanı Saadet Özkan’ın duruşmaya ilişkin açıklama yaptığı sırada bir erkek açıklamayı keserek çocuk istismarını skandal sözlerle savundu.

"BU ÇOCUK İSTİSMARI DAVASI DEĞİLDİR"

İstismarı destekleyen kişi, "Bu çocuk istismarı davası değildir. Bu bir öğretmenine aşık olup, öğretmeniyle evlenen çocuğun davasıdır. Bunu böyle bilin. Ben Bayburtluyum, benim çocuğumu 6 yaşındayken Kuran kursuna verdik, Kuran'ı geçtiği için gelinlik giydirdik. Bu bilinen ve yapılan bir şeydir" dedi.

Erkeğin istismarı destekleyen açıklamasına polisin müdahale etmemesi dikkat çekti. Kadınların tepkisi üzerine erkek alandan uzaklaştırıldı.

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