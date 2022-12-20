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Sabah neden uyanmakta zorlanıyoruz? Uyku apnesi nedir, neden olur?

Uyku gündelik hayatımızı kolayca etkileyen bir faktördür. Uyku apnesi gibi uyku problemleri yaşamak sağlığı ciddi etkilemektedir. Peki, Sabah neden uyanmakta zorlanıyoruz? Uyku apnesi nedir, neden olur?

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 19:19
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Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi belirtileri nelerdir?

Sabah neden uyanmakta zorlanıyoruz? Uyku apnesi nedir, neden olur?
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Uyku apnesine yakalanmak günlük hayatı zorlaştırabiliyor. Uzmanlar uyku apnesine yakalanan kişilerin öncelikle detaylı Kulak Burun Boğaz muayenesi olması gerektiğini söylüyor. Peki, Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi belirtileri nelerdir?

Horlamaya eşlik eden nefes kesilmesi kişinin sağlığını ciddi şekilde etkiler. Biz buna uyku apnesi diyoruz yani uykuda nefesin durması, kesilmesi hali.

Uykuda nefes kesildiğinde vücudun oksijen ihtiyacı karşılanmaz ve özellikle kalp - beyin gibi önemli organlar ilk olarak etkilenir. Bu organların dışında hormon yapısı bozulur kan damarları etkilenir kan basıncı artar.

UYKU APNESİ BELİRTİLERİ NELER?

-Sabah kalkmakta zorlanır

-Unutkanlık olur

-Çabuk sinirlenir

-Gün içerisinde sürekli uykuya meyil olur

-Oturduğu yerde, koltukta, direksiyon başında, işyerinde uyuya kalır

-Çok terler

-Kilo alır

Uyku apnesini özellikle; burun tıkanıklığı, burun etleri, geniz eti, yumuşak damakta sarkma, bademcikler de büyüme, dil kökünde büyüme, çenenin geride olması, kısa boyunlu olma ve kilolu olma artırır.

UYKU APNESİ TEDAVİSİ NASIL?

Uyku apnesinin tedavisinde öncelikle; kilolu olanlar zayıflamalı, burun tıkanıklığı olanlar burun operasyonu olmalı, yumuşak damakta-küçük dilde sarkma olanlar bunlar kısaltılmalı ve düzeltilmeli, dil kökünde büyüme, çenede kayma düzeltilmelidir.

Uyku apnesinin multidisipliner olarak bir ekip içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Doğru teşhis ve tedavi konabilmesi için öncelikle uyku testi yapılmalıdır. Detaylı bir Kulak Burun Boğaz muayenesi olunmalıdır.

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