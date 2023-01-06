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Anne ve babaların korkulu rüyası. Bebeklerde gece terörünü önlemenin yolları

Bir çocuğun uyurken aniden şiddetli bir korku içinde kaldığı ve ataklara giden bir uyku bozukluğu çeşidi olan gece terörünü önleme yolları ortaya çıktı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 09:34
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Bebeklerde gece terörünü önlemenin yolları

Anne ve babaların korkulu rüyası. Bebeklerde gece terörünü önlemenin yolları
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Uyku terörü olarak da bilinen ve çocuklarda sık rastlanılan gece terörü rahatsızlığı gündem olmayı sürdürüyor.

Bir çocuğun uyurken aniden şiddetli bir korku içinde kaldığı ve ataklara giden bir uyku bozukluğu çeşidi olan gece terörü ebeveynlerin de kâbusu olduğu biliniyor.

Peki, ama gece terörü neden olur, kaç yaşında olur ve nasıl geçer?

UYKU TERÖRÜ NASIL GEÇER?

Uyku terörü atakları sıksa ve her gece belirli bir saatte oluyorsa, çocuğu ataktan önce uyandırmak bu döngüyü kırabilir.

Çocuk atağın beklenen saatinden 15 dakika önce 7 gün boyunca her gece uyandırılır. Bu uygulama, uyku kalitesini etkilemeden atakları durdurmanın en kolay yolu olabilir.

GECE TERÖRÜ; YAŞAM TARZI VE PSİKOLOJİK SORUNLARLA ORTAYA ÇIKAR

Gece terörü rahatsızlığı bebekler, çocuklar ve yetişkinlerde görülebilir. Parasomnia adıyla literatürde bilinen uyku bozukluğu çeşidi olan gece terörü; yaşam tarzı ve psikolojik sorunlarla ortaya çıkar. Gün içerisinde yaşanan olaylar, rahatsızlık veren şeyler bilinç altına yerleşerek bireylerin kaliteli bir uyku geçirip geçirmeyeceğini etkileyen faktörlerdendir. Peki ama bebeklerde gece terörü neden olur?

GECE TERÖRÜ KAÇ YAŞINDA OLUR?

Çocuklarda gece terörü genellikle 5-7 yaş arasında görülür. Bu yaş grubunda görülme sıklığı yüzde 1-6 iken ergenlik döneminde sıklık azalır. Erişkin döneminde de gece terörüne rastlanabilir.

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Tekin Ertürk
6.01.2023 10:18
Kesin çözüm hiç çocuk sahibi olmamak. Güney Afrikalı felsefe profesörü David Benatar'ın kitabının adı ne "Keşke hiç olmasaydık, var olmanın kötülüğü." Yaşasın anti-nathalizm  
 
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