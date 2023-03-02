İşte dört işaret. Uykusuzluk sizi nasıl yaşlandırıyor? 

Daily Mail'e konuşan estetik cerrah, sekiz saat uyumazsanız cildinize ne olduğunu anlattı.

Dr. Glyn Estebanez, yeterince uyumadığınızda göz kapaklarının çevresinde hafif şişliklere ek olarak cildinizin pH dengesinin bozulduğunu ifade etti.

Koyu halkalardan elastikiyet kaybına kadar, uyku eksikliğinin yüzünüz üzerinde ciddi bir etkiye sahip olabileceği dört farklı işaret hakkında uyarıda bulundu. Bu arada, bu yaygın semptomlar için çözümler de sundu.

1. GÖZ ÇEVRESİNDEKİ KOYU HALKALAR

Gözlerin altındaki koyu halkalara sayısız şey neden olabilir, ancak uyku eksikliği bunda önemli bir etken.

“Geceleri yeteri kadar uyumadığınızda kan damarlarınız genişler. Gözaltı derisi vücudumuzun herhangi bir yerindeki deriden çok daha incedir, yani parçalanmaya, gevşemeye ve yaşlanma belirtileri göstermeye yatkındır. Kan akışını artırdığımızda, artan kan hacminin neden olduğu koyu bir renk tonu gözlerin altında belirir.

Şişliği ve koyu halkaların görünümünü azaltmak için şişliği azaltabilecek ve genişlemiş kan damarlarını içebilecek soğuk bir kompres deneyin.

Bununla birlikte, bazı topikal kremler de cildi nemlendirerek çalışır ancak gözaltındaki kan damarlarının daralmasına neden olmaz.”

2. CİLT PH'I DENGESİZLEŞİR

Dr. Estebanez, yeterince uyumadığınızda cildinizdeki nem seviyesinin düştüğünü ve pH seviyenizin düştüğünü açıkladı.

"Dengesiz cilt genellikle oldukça susuzdur" dedi: Bu, kızarıklığa ve çatlaklara yol açar ve iyi dinlenmiş bir görünümle ilişkilendirilen o güzel ışıltıyı kaybederiz.

Cildin pH'ı nem üretimi için hayati öneme sahiptir ve bu nedenle cildiniz ihtiyaç duyduğu hidrasyon seviyelerini üretemediğinde, sadece cildin daha kuru görünmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kızarıklığa neden olan akne ve rozayı şiddetlendirebilir ve kırılmaları tetikleyebilir.

İyi bir gece uykusu alamıyorsanız, Dr Estebanez cilt bakım rutininizi değiştirmenizi tavsiye ediyor: "Cildi hafif asidik bir seviyede tutacak cilt bakımı burada gerçekten yardımcı olacak." Cildi nemli tutar, aynı zamanda ciltteki bakterileri de azaltır. 'PH dengeniz çok alkaliyse, cildiniz çok pul pul ve kırmızı görünmeye başlar, ancak çok asidikse bu, egzama ve akne gibi durumları şiddetlendirebilir.'

3. CİLT ESNEKLİĞİNİ KAYBEDEBİLİR

Cilt bakımı uzmanına göre, yeterince uyumamak cildin incelmesine neden olabilir.

Uykunun ilk birkaç saatinde, kollajen üretiminden ve dolayısıyla cildin elastikiyetinden sorumlu olan şeylerden biri olan büyüme hormonu salgılanır.

Bu bozulursa, cildinizin gevşediğini fark edersiniz ve kırışıklıklar hızla oluşmaya başlar. İyi bir gece uykusu alamıyorsanız, dolgulardan yardım alabilirsiniz. Bunlar cildi dolgunlaştırabilir ve daha pürüzsüz, eşit tonlu gözaltı görünümü vermek için yardımcı olabilir.

4. ŞİŞ GÖZLER

Şiş gözlerden bahsettiğimizde, genellikle üst ve alt göz kapaklarının hafif şişmesinden bahsediyoruz.

Gözlerin şişmesi uykusuzluktan kaynaklanabilir, ancak alerjiler, burun tıkanıklığı ve susuzluktan da kaynaklanabilir.

“Aynı zamanda, genellikle yetersiz lenfatik drenajın neden olduğu, alt göz kapakları ve üst yanak bölgesindeki şişliği fark edebiliyoruz.

Dr Estebanez, ustalıkla yapıldığında yanak dolgularının bu görünümü azaltmada işe yaradığını söylüyor.