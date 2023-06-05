Uyumadan önce zayıflama detoksu

“Elma sirkesi zayıflatır mı? En hızlı nasıl kilo veririm?” gibi soruların cevabı sıkça araştırılmaya başlandı. Çünkü koronavirüsten dolayı karantina sürecinde alınan fazla kilolardan kurtulma zamanı geldi. İçeriğinde birçok vitamin ve minerali barındıran elma sirkesinin zayıflamaya yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştı.

Doygunluk hissini arttıran elma sirkesi bazı diyetlerin içerisinde yer almaktadır. Peki, elma sirkesi zayıflatır mı?

Zayıflamak için sağlıklı bir beslenme planı uygulamıyorsanız, düzenli egzersiz sadece elma sirkesinden mucize beklemeyin. Ancak elma sirkesinin diyetinize bağlı kalmanızı ve daha az yemek yemenizi sağlayacak bazı özellikleri bulunuyor. Araştırmalara göre yemekle birlikte sirke tüketenlerin bir sonraki öğüne kadar atıştırmalık bir şeyler yeme isteğinin azaldığı ve bir sonraki öğünde daha az yemek yedikleri saptanmış. Bu da demektir ki elma sirkesi tok tutuyor.



Elma sirkesinin zayıflamaya diğer etkisi ise kan şekerini düzenlemesi. Yemek yedikten sonra artan kan şekeri bir süre sonra çıktığı hızla düşmeye başlar.

Kan şekeri düştükçe yemekten sonra yaşanan “ağırlık çökmesi” hissinden kurtulmak için genellikle metabolizmadan gelen uyarılara bağlı olarak tatlılara yöneliriz. Elma sirkesi, kan şekerinin aniden yükselip düşmesini önlediği için bu tatlı krizlerinden darbe almadan çıkmanızı sağlar. Bu da diyetin kalori hesaplanmasında oldukça önemlidir.

Elma sirkesi karbonhidrat ağırlıklı bir yemek sonrasında kan şekerinin düşmesine yardımcı oluyor. Yemek sırasında 1 parça ekmek içini sirkeye banıp yemek kan şekerini yüzde 34’e varan oranda düşürür.



Yatmadan önce 2 yemek kaşığı elma sirkesi tüketimi açlık kan şekerini yüzde 4 oranında düşürür.

İşte elma sirkesinin tüm bu özellikleri gün boyu aldığınız kalori miktarına etki ederek daha az yemek yeme ihtiyacı hissetmenizi, tatlılardan uzak durmanızı ve buna bağlı olarak gün içinde daha az kalori almanızı sağlayabilir.

Bazı uzmanlar yemeklerden önce, bazıları yemek sırasında bazıları ise yemeklerden hemen sonra 1-2 yemek kaşığı elma sirkesi tüketilmesini öneriyor. Bazıları ise sirkenin asitli yapısının hassas bir midesi olanlarda sorun yaratabileceğini bu nedenle mutlaka suyla inceltilerek tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Elma sirkesini tüketmenin en güvenli yolu salatalarda daha fazla elma sirkesi kullanmak. Bu sayede hem salatanın lezzeti artar hem de direkt olarak içilmediği için mide yanması gibi sorunlara yol açmaz. Herhangi bir sağlık sorunu olanlar elma sirkesini tüketmeden önce mutlaka doktora danışmalıdır.

Zayıflamak için elma sirkesi detoks tarifi için malzemeler arasında şunlar yer bunlar bulunuyor:

2 su bardağı su, 1 adet dilimlenmiş elma, 2 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 tatlı kaşığı tarçın, vanilya ekstresi, limon suyu, acı biber veya Hindistan cevizi yağı.

Zayıflatan elma sirkesi detoksunun tarifi şöyle:

Tüm malzemeler karıştırılır. Bu karışım akşam yemeğinden ve kahvaltıdan önce tüketilebilir.