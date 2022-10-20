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Uyuşturucu aranan evden çalıntı malzemeler çıktı

Kayseri’de bir eve jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Evde yapılan aramada çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 12:45
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Uyuşturucu madde aranırken çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi

Uyuşturucu aranan evden çalıntı malzemeler çıktı
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Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde araması yapılan evde çok sayıda çalıntı malzeme bulundu.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurma suçlarıyla ilgili istihbari çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Melikgazi ilçesinde bir ikamette yapılan aramalarda 5 gram uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca ekiplerin ev içerisinde yaptıkları aramalarda da hırsızlık malı olduğu değerlendirilen tavan pervanesi, hızar motoru, araç teybi, araç lastiği, projektör, elektrik süpürgesi, su motoru, matkap, dalgıç pompa ve kaynak makinesi, 3 adet televizyon ve 6 adet bisiklet bulunarak muhafaza altına alındı.

Bulunan eşyaların Sarımsaklı Mahallesi’nde meydana gelen evden hırsızlık olayında çalınan malzemeler olduğu tespit edilirken, olayla ilgili A.A. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


(Kaynak: İHA)

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