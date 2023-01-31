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Hatay'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Hatay'ın Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde yapılan operasyonlarda 2 kişi gözaltına alınırken çok sayıda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 12:23
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Uyuşturucu tacirlerine operasyon

Hatay'da uyuşturucu tacirlerine operasyon
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Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde operasyon yaptı. Güvenlik güçlerinin çalışması sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli takibe alındı. Adresleri tespit edilen şüpheliler H.Ş. ile S.D'nin Akasya ve Reyhanlı mahallelerindeki evlerine polis operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada 2 bin 15 adet captagon hap, 3 kilo 743 gram kubar esrar, 26 adet ectasy hap, hassas terazi, öğütücü ve suçtan elde edilen 25 bin 400 lira ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin, ifadelerinin alınmasının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

 

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