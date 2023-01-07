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5 ton kokain ele geçirildi. 34 kişi gözaltına alındı

Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda, bir haftada 5 tona yakın kokain ele geçirildiği bildirildi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 13:15
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Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda bir haftada 5 ton kokain ele geçirildi

5 ton kokain ele geçirildi. 34 kişi gözaltına alındı
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Rotterdam Savcılığından yapılan açıklamada, 2022'nin son günleri ile 2023'ün ilk günleri arasındaki bir haftalık dönemde Rotterdam Limanı'nda güvenlik güçlerinin çok sayıda kontrol yaptığı belirtildi.

Yapılan kontroller sırasında toplam 4 ton 726 kilogram kokain ele geçirildiği ve 34 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Kokainlerin Brezilya, Ekvador ve Şili gibi Kuzey Amerika ülkelerinden gelen gemilerdeki farklı konteynerlerde bulunan muzlar, ayakkabılar ve donmuş meyve suyu kapları gibi farklı yüklerin arasına saklandığı kaydedildi.

Kokainlerin imha edildiği belirtildi. (AA)

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