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Uyuşturucu için evini seraya çevirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Üretim yapmak için şahsın evi seraya çevirdiği belirlenirken, uyuşturucu maddelere de el konuldu. 

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 10:56
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Uyuşturucu yetiştirmek için evini seraya çeviren kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu için evini seraya çevirdi
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kenevir üretimi ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, G.Ç. isimli şahsın evinde üretim yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, seraya döndürülen evde 27 kök kenevir bitkisi, 272 gram kubar esrar, 5,88 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan düzeneğe ait büyük boy çadır, 2 iklimlendirme cihazı, 2 havalandırma cihazı, 5 led aydınlatma lambası, 4 mini vantilatör, muhtelif kablo ve alüminyum borular ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.(AA)

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