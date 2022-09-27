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Abdurrahman Dilipak’tan uyuşturucu ile mücadeleyle ilgili bomba çıkış. Büyük patronlara kimse dokunmuyor!

AKP iktidarına eleştirileri nedeniyle Yeni Akit’ten gönderilen Habervaktim yazarı Abdurrahman Dilipak’tan uyuşturucu ile mücadele ile ilgili dikkat çeken çıkış geldi. Dilipak, “Her gün bir uyuşturucu operasyonu! Bakın büyük patronlara kimse dokunmuyor. Eroin ve kokain işi ile ilgili iddialar yeterince soruşturulmuyor” dedi…

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 18:11
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AKP'ye eleştirileri nedeniyle Yeni Akit’ten gönderilen Abdurrahman Dilipak’tan bomba uyuşturucu ile mücadele çıkışı

Abdurrahman Dilipak’tan uyuşturucu ile mücadeleyle ilgili bomba çıkış. Büyük patronlara kimse dokunmuyor!
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Habervakti yazarı Abdurrahman Dilipak bugünkü köşesinde mevcut medya, yasalar, yargı mensupları, polis, siyaset ve bürokrasiyle uyuşturucu ile mücadele edilemeyeceğini belirterek “Her gün bir uyuşturucu operasyonu! Bakın büyük patronlara kimse dokunmuyor. Eroin ve kokain işi ile ilgili iddialar yeterince soruşturulmuyor” dedi.

Uyuşturucu arayanın onu her yerde her zaman bulduğunu ifade eden Dilipak yazısına şöyle devam etti:

"BU SİYASET VE YARGI İLE MÜCADELE EDEMEZSİNİZ"

“Bu kafayla, bu yöntemle, uyuşturucu ile mücadele olmaz. Önce haram para ile saadet olmaz. Haram paranın sancısı bir yerden çıkacaktır. Uyuşturucu ve alkol, fuhuşun ikiz kardeşidir. Bu medya ile uyuşturucu ile mücadele edemezsiniz. Bu yasalarla uyuşturucu ile mücadele edemezsiniz! Bu yargı ile uyuşturucuyla mücadele edemezsiniz! Bu polis ile uyuşturucu ile mücadele edemezsiniz! Bu siyasetle uyuşturucu ile mücadele edemezsiniz. Bu bürokrasi ile uyuşturucu ile mücadele edemezsiniz. Bu ahlak, bu eğitim, bu medya, bu gerçek acılar, bu insanların artırılmış gerçeklikle kışkırtılan hayal dünyası ve bastırılan imkanları bu şekilde devam ettiği sürece çözüm üretemezsiniz.”

“Keneviri niye serbest bırakmıyorlar biliyor musunuz?” sorusunu soran Dilipak, “Ekerken bulamadıkları kenevir tarlalarını biçmeden önce buluyorlar. Sonra onları yakıyorlar. Toprağa, havaya zarar veriyorlar bunu yaparken. Neden TİGEM’e vermiyorlar, Lif ve selülozu için. Tabi millette uyuşturucu ile mücadele edildiğini görüyor, Kenevir dumanının arkasında gerçekler kayboluyor. Oysa Keneviri bonzai ve diğer uyuşturucu kullanıcılarının tedavisinde de kullanabilirsiniz. Ya da bizim Afyon'da ki alkoloid fabrikası gibi Kenevirin THC’sinden birçok hastalığın tedavisi için ilaçlar da üretilebilir. Ama sanki karanlık bir el köpekleri sokağa salıyor ve taşları toprağa bağlıyor. Sonuçta olanlar ortada; her gün bir uyuşturucu operasyonu! Bakın büyük patronlara kimse dokunmuyor. Eroin ve kokain işi ile ilgili iddialar yeterince soruşturulmuyor” diye yazdı.

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