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  • Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsa

Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti

Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez, Suriyelilerden sonra bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilen Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 20:01
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Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı

Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
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Afganistan’ın Taliban yönetiminin eline geçmesinden sonra Suriyelilerin ardından ülkelerinden kaçan Afganlar da bölük bölük Türkiye’ye kaçmış, kaçanların da ülkemize girişlerine göz yumulmuştu.

TURHAN ÇÖMEZ’DEN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez, Suriyelilerden sonra kamuoyunda tepki çeken ve her türlü olaya karışarak vatandaşı canından bezdiren Afgan göçmenlerle ilgili dikkat çeken bir uyarı yaptı.

SÜLEYMAN SOYLU’YA ÇAĞRI YAPTI

Uyuşturucu yapımında kullanılan Efedra bitkisininin Afganlarla Türkiye’ye sokulmuş olabileceğini söyleyen Turhan Çömez paylaşımında; “Efedra bitkisi Afganistan’da çok yaygın. Ve Metamfetamin üretiminde kullanılıyor. Bu korkunç uyuşturucunun tüketimi, Türkiye ve dünyada giderek artıyor. Afganlı mültecilere dokunmuyorsunuz, Bari sınırdan geçerken sırt çantalarını arayın. @suleymansoylu” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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yerli milli
26.09.2022 20:57
uyuşturucu ticaretine göz mü yumuluyor?  
 
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