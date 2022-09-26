Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti

Afganistan’ın Taliban yönetiminin eline geçmesinden sonra Suriyelilerin ardından ülkelerinden kaçan Afganlar da bölük bölük Türkiye’ye kaçmış, kaçanların da ülkemize girişlerine göz yumulmuştu.

TURHAN ÇÖMEZ’DEN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez, Suriyelilerden sonra kamuoyunda tepki çeken ve her türlü olaya karışarak vatandaşı canından bezdiren Afgan göçmenlerle ilgili dikkat çeken bir uyarı yaptı.

SÜLEYMAN SOYLU’YA ÇAĞRI YAPTI

Uyuşturucu yapımında kullanılan Efedra bitkisininin Afganlarla Türkiye’ye sokulmuş olabileceğini söyleyen Turhan Çömez paylaşımında; “Efedra bitkisi Afganistan’da çok yaygın. Ve Metamfetamin üretiminde kullanılıyor. Bu korkunç uyuşturucunun tüketimi, Türkiye ve dünyada giderek artıyor. Afganlı mültecilere dokunmuyorsunuz, Bari sınırdan geçerken sırt çantalarını arayın. @suleymansoylu” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: