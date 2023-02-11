Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin ardından afet bölgelerinde su kıtlığı temizlik ve hijyen problemlerine neden olarak uyuz hastalığını tetikleyebileceği konuşuluyor. Peki, Uyuz hastalığı nedir? Afet bölgelerinde uyuz hastalığı neden olur?

Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem felaketi beraberinde afet bölgelerinde çeşitli sıkıntılara neden oldu. Bölgelerde tuvalet, banyo ve su sıkıntısı yaşanması nedeniyle kısa sürede temizlik ve hijyen sorunu meydana geldi.

Temizlik ihtiyacını karşılayamayan vatandaş uyuz hastalığından ve olası bir salgından endişe ediyor.

Uyuz hastalığı daha çok temizlik koşullarının ideal olmadığı ve insanların uzun süre boyunca birbirine yakın olduğu yerlerde görülebilir.

UYUZ HASTALIĞI NEDİR?

Gözle görülemeyen ancak mikroskopla seçilebilen uyuz böcekleri insan derisini istila ederek hastalığa yol açarlar. Uyuz böceği deride tüneller açarak bu tünellerin içinde yaşar.

Akarların deriye yumurtalarını bırakması, deride bir alerjik tepkimeye, ağır kaşıntıya ve döküntüye neden olur.

Uyuz hastalığı daha çok temizlik koşullarının ideal olmadığı ve insanların uzun süre boyunca birbirine yakın olduğu yerlerde görülebilir.

UYUZ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

Uyuzun en önemli belirtisi şiddetli gece kaşıntısıdır.

Kaşıntı, kişinin yatağa girip ısınması ile artar ve kişiyi uykudan uyandırabilecek şiddette iken gündüzleri daha hafiftir. Kaşıntı genellikle el parmak araları, el bileğinin iç yüzü, bilekler, koltuk altları, dirsekler ve kasıklarda görülmekle birlikte tüm vücutta görülebilmektedir.

Hastalığın en belirgin bulgusu parmaklar arasında dalgalı kirli bir çizgi halinde görülen, uyuz böceğinin içinde yaşadığı, gri beyaz renkli, 1-10 mm uzunluğundaki tünellerdir. Kişilerde özellikle geceleri artan şiddetli kaşıntı ve deride görülen içi su dolu keseciklerin görülmesi uyuz şüphesini arttırır. Böyle bir durumla karşılaşıldığında bir an önce Sağlık Kuruluşuna başvurulmalıdır.

AFET BÖLGELERİNDE UYUZ HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Uyuz hastalığı temiz olmayan yerlere görülme ve yayılan bir hastalık olduğu için afet bölgelerinde suya erişilemeyen, tuvalet ve banyo olmayan pis yerlerde görülmektedir.

Uyuz hastalığını kalabalık alanlarda yayılma sıklığı artar.