Haftanın dizisi: Yayına başladığı haftadan bu yana çok konuşulmaya devam eden Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Uzak Şehir’, yine adından söz ettirmeyi başardı. Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 listesine ve TİAK verilerine göre dizi, geçen hafta yaşadığı düşüşün ardından bu hafta yaklaşık 2 puan artarak 14.62 reytingle zirvedeki yerini perçinledi.

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı dizi, sadece aldığı reytinglerle değil; oyuncu performanslarıyla sosyal medyada da çok konuşulmayı sürdürüyor.

Gerçek ‘Bi Umut’ hikâyesinin filmi

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Gökhan Arı’nın yaptığı, senaryosunu Mert Dikmen ile Mustafa Uslu’nun kaleme aldığı Rumble, Nbu Gold ve Dijital Sanatlar imzalı ‘Bi Umut’, 26 bin 70 seyirciyle gişeye başladı.

Oyuncu kadrosunda Hülya Duyar, Arzum Onan, Fikret Kuşkan gibi isimlerin bulunduğu film, hastanede kimsesiz kalan bir gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın gerçek hikâyesini anlatıyor.

Rıza Tamer’den ‘Namussuz’ bir şarkı

Haftanın şarkısı: Çıkardığı ‘Benden Sonra’ şarkısıyla bir anda milyonların sevgilisi haline gelen Rıza Tamer, yeni şarkısı ‘Namussuz Şerefsiz’i Mundo Music etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Rıza Tamer’e ait şarkının düzenlemesini Alper Atakan yapmış. Şarkıya Amiral yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Şarkı, bir ilişki durumunun ardından gelen içsel kırılmayı, kendisiyle yüzleşmeyi ve yeniden başlama arzusunu anlatıyor.

Leyla Eraslan’ın ‘Gizemli Hazine’si

Haftanın şarkısı: Yazar Leyla Eraslan’ın sıra dışı serüvenlere davet ettiği ve 16 hikâyeden oluşan ‘Gizemli Hazine’ kitabı, Alaren Yayıncılık etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Kitapta, cesur kahramanlar maceraya atılıp birçok gizemi çözerken siz de onların heyecanını paylaşacak ve sayfalar arasında kaybolacaksınız. Her sayfada yeni bir maceraya atılacak, gizemli hazineler keşfedecek, başarılara tanıklık edecek ve sürprizlerle dolu dünyalarda kaybolacaksınız.

Her hikâye, size heyecan dolu dakikalar yaşatırken aynı zamanda önemli hayat dersleri de sunuyor. ‘Gizemli Hazine’, maceraya doyuracak, sürprizlerle dolu, unutulmaz bir okuma deneyimi sunuyor.