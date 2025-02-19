‘Uzak Şehir’ son 4 sezonun rekorunu kırdı

Haftanın dizisi: Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı ‘Uzak Şehir’, yayına başladığı haftadan itibaren dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Kanal D’nin reytingleri altüst eden dizisi ‘Uzak Şehir’, Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, havaların soğumasıyla birlikte dizi reytinglerinin artığı haftada 15.02 reytingle son 4 sezonun en yüksek seviyesine ulaştı. Bu baremi, son olarak 2021 yılında TRT 1’de ekrana gelen ‘Teşkilat’ dizisi aşmıştı. Dizi, sadece aldığı reytinglerle değil; tüm sosyal medya platformlarında da (X, Instagram, Tiktok, Facebook, YouTube vb.) en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor.

Aşkı çıkmazı gişeye damga vurdu

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı, kadrosunda Emirhan Çakal, Nilsu Berfin Aktaş, Gonca Vuslateri, Diren Polatoğulları, Burcu Kara gibi isimlerin bulunduğu ‘Aşk Sadece Bir An’, ilk hafta sonunda gişenin zirvesine yerleşti. Dram, gençlik ve romantik komedi türündeki Poll Films imzalı film, 162 bin 542 kişi tarafından izlendi.

Film, arkadaşının ricası üzerine onun yerine taksiye çıktığı gün hayatının aşkı Hayal ile tanışan Rüzgar’ın geçmişinin, ikilinin arasındaki aşkı çıkmaza sokmasıyla gelişen olayları anlatıyor.

‘Melekler İmza Topluyor’ sürprizi

Haftanın şarkısı: Şahin-Zeliha Kendirci kardeşler, yeni cover şarkıları ‘Melekler İmza Topluyor’u Poll Production By Polat Yağcı etiketiyle yayınladı. Sözleri Hakkı Yalçın’a, müziği ve düzenlemesi Ceyhun Çelikten’e ait şarkı, müzikseverleri aşkın saf ve en derin hislerinde bir yolculuğa çıkarıyor.

Şarkı, dillere pelesenk olan unutulmaz şarkıların söz yazarı Hakkı Yalçın’ın arşiv niteliği taşıyan ve birbirinden değerli sanatçıların yorumuyla dinleyicilerle buluşmaya hazırlanan ‘Hakkı Yalçın Şarkıları Vol.1’ albümünde yer alıyor.

Esra Ezmeci’nin ‘Gizli Yaralar’ı

Haftanın kitabı: Psikoloji alanında çok satan eserleriyle tanınan uzman klinik psikolog Esra Ezmeci’nin yeni kitabı ‘Gizli Yaralar’, Destek Yayınları etiketiyle yayımlandı.

İnsan ruhunun derinliklerine inen, duygusal şemalar ve psikolojik travmalar üzerine etkileyici analizler sunan kitap, bireylerin geçmişten gelen kalıpları fark etmelerine ve bu kalıpları dönüştürerek yeni bir hikâye yazmalarına rehberlik ediyor.

Kitap, okuyuculara psikolojik farkındalık kazandırarak özgüven geliştirme, korkuları aşma ve sağlıklı ilişkiler kurma konusunda yol gösteriyor.