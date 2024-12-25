‘Uzak Şehir’in istikrarlı gidişi

Haftanın dizisi: Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı ‘Uzak Şehir’ (Kanal D), yayına başladığı günden bu yanan istikrarlı gidişatını sürdürüyor.

Pazartesi akşamlarına damga vuran dizi, Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, zirvede yer alan ‘Kızılcık Şerbeti’nin en yakın takipçisi olarak yer alıyor. Yeni sezon işlerinden olmasına rağmen reytinglerdeki başarısıyla dikkat çeken dizi, sadece aldığı reyting ile değil; sosyal medyada da en çok konuşulan dizilerinden birisi.

‘Mustafa’nın gişe başarısı

Haftanın filmi: Senaryosunu Ali Hakan Kaya ile Sinem Doğangönül’ün kaleme aldığı animasyon türündeki ‘Mustafa’ filmi, 389 bin 50 kişi tarafından izlendi. Yönetmenliğini H. Sinan Güngör, Halil Öztürk ve İbrahim Turalı’nın yaptığı film, 25 Ekim’de vizyona girmişti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu edinen 4 filmlik bir serinin ilk filmi olan ‘Mustafa’, ‘Ulu Önder’in çocukluk dönemini anlatıyor.

Duygusal bir ayrılık şarkısı

Haftanın şarkısı: Son dönemin dikkat çeken isimlerinden Emir Can İğrek, yeni şarkısı ‘Bir Gün Ölürsem’i, Hypers Music etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği Emir Can İğrek’e ait şarkının düzenlemesi Yiğit Avcı imzası taşıyor. Cenan Çelik’in yönetmenliğinde şarkıya bir de klip çekilmiş. İçten ve duygusal bir ayrılık şarkısı olarak öne çıkan eser, dokunaklı yapısıyla dinleyenleri derinden etkileyeceğe benziyor.

‘Başarmaktan Korkma’yın

Haftanın kitabı: Gazeteci Cansel Oruç, yaklaşık 5 yıllık bir süreçte kaleme aldığı ‘Başarmaktan Korkma’ isimli kişisel gelişim kitabını A7 Kitap etiketiyle yayımladı.

Yola yeni çıkan, yolda umutları kırılanlara, yeni bir yol açmayı amaçlayan kitap, insanların hayatında negatif olarak görülen başarısızlık üzerine önyargıları yıkmak isterken iletişimin, başarı ve başarısızlık üzerindeki etkisi ile başarısızlığın aslında hayatın sonu değil; yeni başlangıçların ve başarının ilk adımı olduğunu anlatıyor.

Amaç ve hedeflerin, insanların hayatında neleri değiştirebileceğini anlatan kitapta, herkes kendisi için bir şeyler bulacak.