2 sezondur aldığı reytinglerle ekranlara damga vuran Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Uzak Şehir’, sosyal medyada da zirveyi kimseye kaptırmıyor.

Dizi, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilere göre, Ekim ayında en çok konuşulan dizi oldu. Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı diziyle ilgili 648 binden fazla paylaşım yapılmış. Dizide ekip ruhu yakalanınca, bir de senaryo izleyicinin istediği gibi ilerleyince başarı kaçınılmaz oluyor. Hem setten hem de oyuncuların paylaşımlarından bunu görebiliyoruz. Görünen o ki, ‘Uzak Şehir’in bir süre daha zirveyi kimseye kaptırmaya niyeti yok.

‘Uzak Şehir’i listede sırasıyla ‘Halef Köklerin Çağrısı’, ‘Taşacak Bu Deniz’, ‘Veliaht’, ‘Eşref Rüya’, ‘Teşkilat’, ‘Çarpıntı’, ‘Aşk ve Gözyaşı’, ‘Gözleri Karadeniz’ ve ‘Kuruluş Orhan’ takip etti.

Tuğba Yurt’tan ‘Dertli Kalem’ sürprizi

Türk Pop Müziği’nin başarılı isimlerinden Tuğba Yurt, yeni şarkısı ‘Dertli Kalem’i 2U Production etiketiyle yayınladı.

Duygusal bir şarkı olan ‘Dertli Kalem’in sözleri, müziği ve düzenlemesi Ramazan Baş imzası taşıyor. Şarkı, içe dönük bir hesaplaşmanın ve duygusal bir yaralanmışlığın, kelimelere sığdırılan bir ayrılık hikâyesini anlatıyor.

Tuğba Yurt, yeni eseriyle müzik listelerinin zirvesine göz kırpıyor. Keyifle dinledim.

Mine Kemertaş’ın Boş Ev Sergisi açıldı

Ressam Mine Kemertaş’ın Boş Ev Sergisi, yıllarca metruk halde kaldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restore edilerek bir kültür sanat merkezine dönüştürülen Balat’taki Fener Evleri’nden Haliç Sanat 3’te açıldı.

Sanat pratiğinde, ev ve mekân kavramlarını yalnızca fiziksel karşılıklarıyla değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal katmanlarıyla birlikte ele alan Mine Kemertaş’ın Boş Ev Sergisi, ev, kimlik ve aidiyet kavramlarını bireysel ve toplumsal belleğin iç içe geçtiği bir düzlemde irdeliyor.

Aidiyet duygusuyla yabancılaşma hâlinin, içsel güvenlikle dışsal belirsizliğin arasında salınan bir varoluşu sorgulayan sergi, Haliç Sanat 3’te 15 Şubat 2026’ya kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek