Küllerinin uzaya dökülmesini istedi. Uzay Yolu'nun Uhara'sıydı

Reuters'in haberine göre, orijinal Star Trek'te Teğmen Nyota Uhura'yı oynayan aktris Nichelle Nichols'ın külleri uzaya gönderilecek. Nichols'ın oğlu Kyle Johnson, 89 yaşında ölen annesinin küllerini bağışladı.

Nichols'un külleri, "Enterprise Flight" görevini yürüten anma uzay uçuşu şirketi Celestis’in Vulcan Centaur adlı roketiyle uzaya götürülecek. Fırlatmanın ne zaman gerçekleşeceği henüz açıklanmadı. Konu hakkında bilinen bir diğer nokta ise Birleşik Fırlatma İttifakı'nın (United Launch Alliance) devam eden Vulcan roketi geliştirmesine bağlı olacağı ifade edildi.

Görev sırasında Nichols'a, Star Trek yaratıcısı Gene Roddenberry ve dizinin hemşiresi Christine Chapel olarak rol alan eşi Majel Barrett'in kalıntıları katılacağı söylendi. Enterprise'ın mühendisi Scotty'yi oynayan James Doohan ve Star Trek: The Motion Picture, Blade Runner ve daha fazlası ile tanınan görsel efekt sanatçısı Douglas Trumbull’ın da gemide olacağı aktarıldı.

Roket Cape Canaveral'dan havalandığında, dünyanın dört bir yanından kullanıcılar tarafından sağlanan isimlerin, mesajların ve resimlerin yanı sıra küller ve DNA örneklerini içeren 200'den fazla kapsülü taşıyacak. Celestis, 150 milyon ila 300 milyon kilometre arasında uzaya gönderilecek ve Güneş'in yörüngesinde dönecek olan roketin üst aşamasında kapsülleri depolayacak.

Nichols, film endüstrisinde bir öncüydü ve televizyonda önemli bir rol üstlenen ilk siyahi kadın olmuştu.