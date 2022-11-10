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Dünyada uzaylıyla karşılaşma durumunda ne yapılmalı

Dünya Dışı İstihbarat Arama, uzaylılıların gerçek hayatta kişilerin karşısına çıkması durumunda neler yapması gerektiğine dair araştırmalar yapıp rapor halinde sundu. Raporun merkezi yönetimi, uzaydan alınacak sinyallere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 12:52
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Uzaylılar dünyaya inerse ne yapılmalı

Dünyada uzaylıyla karşılaşma durumunda ne yapılmalı
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Dünya Dışı İstihbarat Arama (SETI) Topluluğu tarafından 1989'da hazırlanan ve en son 2010'da revize edilen raporda bilim insanlarının olası bir uzak sinyali doğrulamak için ne yapmaları gerektiğini ayrıntılarıyla anlattığı belirtildi.

Dr. John Elliott konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, “Bilim kurgu, başka yerlerdeki yaşam veya zekanın keşfedilmesinin ve hatta bunlarla karşılaşmanın ardından insan toplumu üzerindeki etkisinin keşifleriyle dolu. İnsanlık üzerindeki etki hakkında düşünmenin ötesine geçmeliyiz. Uzman bilgimizi yalnızca kanıtları değerlendirmek için değil, aynı zamanda anlayışımız ilerledikçe ve bildiklerimizi ve bilmediklerimizi de dikkate almak için koordine etmeliyiz. Bunu yapmanın zamanı artık geldi” dedi.

Andrew Üniversitesi SETI Tespit Sonrası Merkezi, mevcut protokollerdeki politika boşluğu üzerinde çalışmak ve ayrıca uzaylı yaşamının araştırılması (ve olası keşfi) ile ilgili bilim iletişiminin nasıl sorumlu bir şekilde yapılması gerektiğini düşünmekle görevlendirildi.

Elliot açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Dil yapıları için dünya dışı kökenli olduğu varsayılan sinyalleri taramak ve anlam yüklemek, bilgimizin birçok adımda ilerleyeceği ayrıntılı ve zaman alıcı bir süreç olacak. Günün birinde Dünya dışı varlıklardan bir mesaj alacak mıyız? Bilmiyoruz. Bunun ne zaman olacağını da bilmiyoruz. Ama biliyoruz ki, bilimsel, sosyal ve politik olarak kötü hazırlanmayı göze alamayız. Bu, yanlış yönetmeyi göze alamayacağımız bir süreç.

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