7 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Uzmandan kanserden koruyacak altın önlemler

Kanserin herkesin korktuğu hastalıkların başında geldiğini belirten Onkoloji Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal Gül, “Tüm hastalıklara bağlı ölümlerin sebebi olarak kanser 2. sırada yer almaktadır. Kansere karşı yürüttüğümüz savaşta kuşkusuz en büyük silahımız korunmayı bilmektir” sözlerini kullandı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 16:40
Takip Et

Uzmandan kanserden koruyacak altın önlemler

Uzmandan kanserden koruyacak altın önlemler
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre, Onkoloji Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal Gül 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla bilgilendirmelerde bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal Gül, “Tüm hastalıklara bağlı ölümlerin sebebi olarak kanser 2. sırada yer almaktadır. Kansere karşı yürüttüğümüz savaşta kuşkusuz en büyük silahımız kanserden korunmayı bilmektir” diye konuştu.

HEMEN KARAMSARLIĞA KAPILMAYIN

Kişilerin yaşam tarzı ile yapılacak bu değişikliklerle kanserden korunabileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Gül, “Buna rağmen kansere yakalanırsak hemen karamsarlığa kapılmayalım. Teşhis ve tedavideki büyük gelişmeler sayesinde eskisine göre kansere karşı çok daha güçlüyüz. Güncel tedavilerle elde ettiğimiz inanılmaz sonuçlar her geçen gün artıyor ve artık kanserden eskisi gibi korkmuyoruz” ifadelerini kullandı.

“DOĞRU BESLENMEK ÖNEMLİ”

Dr. Gül, insanların kanserden nasıl korunabileceği ile ilgili önerilerde bulunarak "Sigara ve alkolü bırakacağız. Doğru besleneceğiz. Hareket edeceğiz ve sporu yaşam tarzımızın bir parçası haline getireceğiz. Bazı önemli aşıları mutlaka yaptıracağız. Mesleki maruziyetlerimize dikkat edeceğiz. Sağlıklı bir çevrede yaşamaya gayret edeceğiz çevremizi kirletmeyeceğiz. Düzenli kanser taramalarını ihmal etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
1
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
2
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
3
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
4
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Willian Arao özür diledi
5
﻿Willian Arao özür diledi
﻿Willian Arao özür diledi
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
6
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
7
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Valilikten fırtına uyarısı
﻿Valilikten fırtına uyarısı
﻿Valilikten fırtına uyarısı
﻿Kardiyologlardan sağlıklı kalbin formülü
﻿Kardiyologlardan sağlıklı kalbin formülü
﻿Kardiyologlardan sağlıklı kalbin formülü
﻿Fransa Kupası'nda finalin adı: Toulouse-Nantes
﻿Fransa Kupası'nda finalin adı: Toulouse-Nantes
﻿Fransa Kupası'nda finalin adı: Toulouse-Nantes
﻿Sakura ağaçları İstanbul'da çiçek açtı
﻿Sakura ağaçları İstanbul'da çiçek açtı
﻿Sakura ağaçları İstanbul'da çiçek açtı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.