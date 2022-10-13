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Uzmanından kadınlara menopoz ve meme kanseri uyarısı

Meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle Genel Cerrahi Uzm. Dr. Mustafa Tekin, önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 10:02
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Uzmanı açıkladı. 55 yaş üzerine kadar süren menopoz meme kanserine yol açabiliyor

Uzmanından kadınlara menopoz ve meme kanseri uyarısı
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İHA’nın haberine göre; Uzm. Dr. Mustafa Tekin, meme kanserinin belirtileri ve tedavi yöntemlerinden bahsettiği açıklamasında, “Menopozun 55 yaşın üzerine kadar sürmesi meme kanserine yol açabilir” ifadelerini kullandı.

“ALKOL TÜKETİMİ, OBEZİTE, HAREKET KISITLIĞI VE SİGARA KULLANIMI RİSK FAKTÖRLERİ ARASINDA GÖZÜKMEKTEDİR”

Kanserin belirtileri tedavisi, oluşu gibi konuları ele alan Dr. Tekin şu sözleri kullandı:

“Her 8 kadından bir tanesinin meme kanserine yakalanma riski mevcuttur. Meme dokusundan gelişen meme kanseri, en sık iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Meme süt kanallarından ve süt bezlerinde gerçekleşen olarak görülür. Hastalarda en sık genetik faktörler ön plandadır. Bunlar birlikte ileri yaş ilk adetin erken dönemde görülmesi, menopozun 55 yaşın üzerine kadar sürmesi, ilk doğumunun 30 yaş üstünde yapılması veya hiç doğum yapılmaması majör risk faktörleri arasında. Bununla birlikte fazla alkol tüketimi, obezite, hareket kısıtlığı ve sigara kullanımı risk faktörleri arasında gözükmektedir”

“HASTALAR KENDİ KENDİNE MUAYENE EDEBİLİR”

Dr. Tekin, özellikle kadınların düzenli bir şekilde kontrol yapması için çağrıda bulunarak şu sözleri kullandı:

“Hastalar genelde büyüyen ve ağrısız kitleyle karşımıza geliyor. Zaman zaman tabi ağrıda olabiliyor. İleri dönemlerde ise memede çekinti, portakal kabuğu görünü, kızarıklık ve ödem şeklinde gözükmektedir. Hastalarda 20 ile 40 yaş arasında adet dönemi bittiğinde ilk 3 gün özellikle kendi kendini muayene etmesini istiyoruz. Memesinde kendisine ait olmadığını düşündürecek bulgu, sertlik ve ağrı hissederse en yakın sağlık merkezine gitmesi gerekiyor. 40 yaş üzerinde ise hastalarımızdan mamografi ve meme ultrasonu tetkiki önerilmektedir. Tedavisi ise hastaya göre değişmektedir. Burada hastalığın evresi tümörün yeri, yandaş hastalıklar gibi sorunlar göz önüne alınmaktadır. Meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle halkımızı muayene açısından sağlık merkezlerine gitmesini öneriyoruz”

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