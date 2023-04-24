Uzmanı açıkladı. Atkuyruğu yapmak saçları döker mi?

tv100’de yer alan habere göre; Saç Ekimi Uzmanı Fatma Dursun, saç dökülmesi ile ilgili bilgiler paylaştı. Saç Ekimi Uzmanı Fatma Dursun’dan atkuyruğuyla ilgili açıklamalar geldi.

“ATKUYRUĞUNA BAĞLI SAÇ DÖKÜLMESİ EFSANE DEĞİL”

Fatma Dursun, “Kadınların yaklaşık %50'si 50 yaşına geldiklerinde saçlarının dökülmeye başladığını fark etmektedir” diyerek şu sözleri kullandı:

“Saç dökülmesi yaşayan kadınların %29'unun iki ana depresyon belirtisi bildirdiği görülüyor. Atkuyruğuna bağlı saç dökülmesi ise bir efsane değil. Gerçekten saç dökülmesini etkileyebilir. Kemoterapi gören hastaların da yaklaşık %65'inin saç dökülmesi yaşadığı gözlemlenmiştir”

“GÜNDE 100 SAÇ TELİNE KADAR DÖKÜLME NORMALDİR”

Dursun, “Genellikle ilk saç dökülmesi 15 – 16 yaşına ulaşıldığında başlar. Günde 100 saç teline kadar dökülme normaldir. Ortalama olarak saçlar ayda yarım santimetre ile yaklaşık 2 santimetre arasında uzar” dedi.

Saç dökülmesinin hem genetik hem de epigenetik bir konu olduğunu ifade eden Dursun, “Erkeklerdeki saç dökülmesinin %95 gibi büyük bir çoğunluğu androgenetik alopesiden kaynaklanır. Dünya çapında 35 milyon erkek ve 21 milyon kadın alopesi veya saç dökülmesinden mustariptir. Bunların her yıl 650.000'den fazlası en etkili tedavi seçeneği olarak saç ekimi yaptırmaktadır” ifadelerini kullandı.

