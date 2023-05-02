Uzmanı açıkladı. Çay ve kahve vücudun su ihtiyacını karşılamıyor

İHA'nın haberine göre; Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Gönülalan, su içmenin böbrek sağlığı açısından çok önemli olduğunu anlattı.

Umut Gönülalan, “Çay idrar söktürücüdür. Çay idrar söktürücü olduğu için daha fazla su kaybına neden olur. Çay veya kahve gibi içecekler suyun yerini tutmaz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Umut Gönülalan, “Böbrek bizim kanımızı temizleyen organlardan bir tanesidir. Sıvı alımı özellikle su olmalı. Çay, kahve gibi sıvı alımlarını su içmekten saymayız. Su ihtiyacımızı düzgün karşılamamız gerekir. Genellikle erişkin hastaların kış dönemlerinde 2 litre su içmeleri gerekir. Yaz döneminde terlemeyle su kaybımız arttığı için 2,5-3 litreye kadar su içimini artırmamız gerekir. Ateşli hastalık geçirdiğimizde ya da ishal olduğumuzda veya terlediğimizde su tüketimini daha da artırmamız önemlidir. Çünkü böbreği susuz bırakmamak esastır” sözlerini kullandı.

“BÖBREK SAĞLIĞIMIZ İÇİN YETERLİ SU TÜKETMEMİZ GEREKLİDİR”

Sağlıklı bir insanda düzenli senelik kontrollerin yeterli olacağını belirten Umut Gönülalan, “Böbrek sağlığımız için yeterli su tüketmemiz gereklidir. Dengeli olması gerekir. Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyorum. Meyve, sebze ağırlıklı, posalı gıda ağırlıklı hem bağırsak hem de idrar yollarını rahatlatıcı diyetler oldukça uygun oluyor. Et oranı fazla olan diyetler ya da karbonhidrat oranı fazla olan diyetler böbrek açısından özellikle taş oluşumuna daha yatkın olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Akdeniz diyeti yaptığınız sürece, gazlı ve kafein ağırlıklı içecekler içmediğimiz, tuzsuz yediğimiz sürece böbrek sağlığının bozulacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

“ÇAY DAHA FAZLA SU KAYBINA NEDEN OLUR”

Çay ya da kahve içmenin suyun yerini tutmadığını söyleyen Prof. Dr. Gönülalan, “Çay idrar söktürücüdür. Çay idrar söktürücü olduğu için daha fazla su kaybına neden olur. Çay veya kahve gibi içecekler suyun yerini tutmaz. Aslında çok su içmek de zararlıdır. Uyanık olduğumuz zaman dilimi içerisinde saat başı bir bardak su içsek ortalama 3 litre yapar. Gün içerisinde dengeli bir dağılım olduğu için böbrek sağlığımız için de daha faydalı olur. Özellikle masa başı çalışanların masalarına cam şişede su koymalarını tavsiye ediyorum. Gözümüzün önünde olması gerekiyor. Su ihtiyacımızı artıran bazı hastalıklar da var. Bunlardan biri de şeker hastalığıdır” şeklinde konuştu.

Bazı durumlarda sıvı kısıtlamasına gidildiğini vurgulayan Dr. Umut Gönülalan, “Özellikle kadınlarda daha sık gördüğümüz idrar torbası hassasiyeti diye bir konu var. Buna aşırı aktif mesane de denir. Bu tür durumlarda kişinin, kişileştirilmiş bir sıvı tüketmesini istiyoruz. İdrar söktürücü içeceklerden kafeinden, gazlı içeceklerden, çaydan uzak durmalarını ve sıvı kısıtlaması yapmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“SUSUZLUKTAN DOLAYI İDRARDA YANMA OLABİLİR”

Dr. Gönülalan, “Ramazan ayında oruç tutulduğu için susuz kalındığını aktararak, “Susuzluktan dolayı idrarda yanma olabilir. Bu yanma dediğimiz aslında kum dökmedir. Bu illaki sizi doktora götürecek düzeyde veya hayatınızda çok etkileyecek düzeyde olmayabilir. Bu anlamda kendimizi takip etmek çok önemlidir. İdrarda kanama varsa ve ağrılı ise hiç zaman kaybetmeden bir hekime görünmek gerekir. Taş hastalıklarında kan görülmesi sıktır” dedi.