Zerdeçal ve gülsuyu neye iyi gelir

Uzmanlar vücudu zinde tutmak için neler yapılması gerektiğini açıkladı:

Selahattin Dönmez / Diyetisyen

Gün içinde kahve yerine su molası verin. Çalışma masanızda, yatağınızın başucunda bir sürahi su ve bir bardak bulundurun.



Yemekleriniz ve ara öğünlerinizi su, süt, ayran, taze sıkılmış meyve suyu ile tamamlayın ya da öğünlerinize çorba ile başlayın.

Özel günlerde alkol yerine soda tüketin.

Yaz aylarında sebze ve meyveleri serin yerde saklayın.

Taze sebze ve meyveler, kabukları ile tüketildiğinde en iyi vitamin, mineral, posa ve fitokimyasal madde kaynağıdır. Günde en az değişik iki porsiyon meyve, üç porsiyon sebze tüketin.

Bol su için, sebze-meyve tüketin. Buzdolabında bekletilen gülsuyu, ferahlık veren şifa kaynağıdır. Zerdeçal ve kişniş vücudun sıcağa reaksiyonunu azaltır

Yazın soğuk içilen, metabolizmayı çalıştıran yoğurtlu semizotu çorbasını özellikle öğlen yemeklerinde tercih edin. Öğleden sonra tok kalmayı sağlar. Şekeri dengeler. Açlık hissini yok eder. Bir kâse yoğurt, bir bağ semizotu yaprakları, bir çay bardağı haşlanmış buğday, üzerine taze nane.

İkindi, ara öğünde çok acıkanlara akşama daha tok girebilmeleri için önerim; bir kase yoğurt, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve 20 tane çekirdekleri ayrılmış kiraz veya 10 tane çilek veya bir üçgen dilim karpuz, bir tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu.

Yazın akşam yemeklerinde hafif kabak yiyin. İyi uyumanızı sağlar. Kabakları küçük küçük doğrayın, 1 yemek kaşığı yağ, beyaz peynir veya light kaşar, bol dere otunu kırmızı pul biberle pişirin. Yanında yoğurtla yiyin.

Gece rahat uyumak için birer yemek kaşığı ıhlamur, papatya, rezene, naneyi bir tatlı kaşığı balla karıştırıp ılıkken için.

Taylan Kümeli / Diyetisyen

Fazla işlem görmeyen çorbalar, ayran, şeftali, vişne, elma suyu gibi bağırsak hareketlerini yavaşlatıcı sıvılar içilmeli; patates haşlama, püre tüketilmelidir.

Ayran mineral dengesini sağladığı için yazın daha çok içilmeli. Yoğurt veya cacık da tüketilebilir.

Ağır yemekler yerine bol sebze ve meyve tercih etmekte yarar var.

Öğle yemeklerinde yağlı, tuzlu ve kuru yiyeceklerden kaçının.

Alkol ve kafein idrar artışı ve sıvı kaybı yaptığı için sıcak saatlerde içilmemeli.

Zerdeçal; vücutta sıcağın reaksiyonlarını minimuma indirir. Karaciğer ve safrayı rahatlatır.

Taze nane; içtiğiniz sulara, salatalara, cacıklara bolca nane atın. Nanedeki uçucu yağlar vücudu büyük ölçüde serinletir. Kalp ve sinir sistemine ferahlık verir.

Gül suyu; Buzdolabınızda gül suyu bulundurun. Sık sık kulak arkanıza bazen yüzünüze, kollarınıza, terleyen yerlerinize sürün. Hatta içtiğiniz serin içeceklere bir çay kaşığı kadar gül suyu ekleyin. Gül, serinleten ve ferahlık veren büyük bir şifa kaynağıdır.

Kişniş; Yazın serinleten doğal baharatlarından biridir.

Bütün kabak ailesi: (kavun, karpuz, kelek, acur, salatalık) taze fasülye, barbunya fasülyesi, kayısı, şeftali, vişne, dereotu da serinleten yiyeceklerdir.

Meyan kökü: Hem yorgunluğa iyi gelir hem serinletir hem de enerji verir. İki tatlı kaşığı öğütülmüş meyan kökünü bir bardak normal suda bekletin. Akşam koyduğunuzu sabah, sabah koyduğunuzu akşam için. İçmeden önce içerisinde taze nane yaprağı, bir dilim limon ekleyin ve soğuk olarak için.