21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Uzmanı hangi balığın tüketilmemesi gerektiğini açıkladı

Uzmanı hangi balığın tüketilmemesi gerektiğini açıkladı

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü’ne özel yaptığı açıklamasında, “Tüketeceğiniz balık çiftlik balığı değil mutlaka deniz balığı olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 15:58
Takip Et

Uzmanı açıkladı: Çiftlik balığı değil deniz balığı tüketin

Uzmanı hangi balığın tüketilmemesi gerektiğini açıkladı
+
Aa
-

DHA’nın haberine göre; Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü’ne özel, balığın içerdiği mineral ve vitaminlerle bağışık sistemine olan katkılarını açıkladı.

Prof. Dr. Göral; dört mevsim, haftada 2 kez balık tüketilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Öğünler, 180-200 gram olmalı. Besin içeriği açısından en zengin olan tür ise hamsidir. Ayrıca tüketeceğiniz balık çiftlik balığı değil mutlaka deniz balığı olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Balığın vücut için ecza deposu görevini üstlendiğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, içinde çeşitli proteinler, yağ, omega3, çinko, demir, magnezyum, iyot, flor, toplam 13 vitaminin hepsinin bulunduğunu dile getirdi. Bu yüzden balığın vazgeçilmez olduğuna değinen Prof. Dr. Göral, “Balık bağışıklık sistemini düzenleyip güçlenmesine yardımcı olur. Kışın ise özellikle tüketilmelidir. Yetişkinler haftada en az 2, çocuklar ise en az 1 kere tüketmelidir. Öğün başı ise 180-200 gram olmalıdır. Yetişkinlerde; kemik, hafıza güçlendirir. Cildi, bağışıklık sistemini, kalp fonksiyonlarını düzenler. Alzheimer hastalığını azalttığı iddiaları da var. Çocuklarda ise balığın bütün vitaminleri içermesinden dolayı tüketilmesi çok önemlidir” sözlerini kullandı.

BALIĞIN YETERLİ İRİLİKTE OLMASI ÖNEMLİ

Balık tüketilmediğinde eğer başka kaynaklardan besleniliyorsa kişilerde sorun ortaya çıkmayabileceğine de değinen Prof. Dr. Göral şu ifadelerle açıkladı:

“İnsan vücudunun sağlığı için özellikle et tüketimi önemlidir. Ama hem balık hem et de tüketilmiyorsa bu defa vitamin, özellikle Omega-3 eksikliğiyle kemiklerde erime, ciltte kırışıklık, hafıza bozukluğuna neden olabilir. İçerik açısından en zengini yani balığın hası ise hamsidir. Balığı rastgele satın almamalı. Kendinize özel, bilindik, güvenilir bir balıkçı bulmanız çok önemlidir. Hamsi 12-13 santim olabilir, levrek veya çupra için 20-21 santim olabilir, yılan balığı bazen 50 santime kadar uzayabilir. Balığın yeterli irilikte olması önemlidir. Ayrıca tüketeceğiniz balık çiftlik balığı değil mutlaka deniz balığı olmalıdır."

“KÜÇÜK KILÇIK YUTULABİLİR”

Küçük balık kılçığı yutunca herhangi bir sorun olmayacağını belirten Prof. Dr. Göral şu ifadelerle uyardı:

“Onlar pek bir şey yapmaz ama çok büyük kılçıkları yuttuğunuzda sonuç; yemek borusunda delinme, iltihaplanma, perforasyon ve ölüme kadar gidebilir. Böyle bir durumda panik olmadan kılçık boğazdaysa kulak burun boğaz uzmanına başvurmalı. Eğer yemek borusuna kaçtıysa da endoskopi yapıp o balığın kemiğinin çıkarılması lazım. Bu yüzden çocuklar balık yiyorsa aileler kontrol etmelidir. Yetişkinler yiyorsa balığı ağzında kontrol ettikten sonra yutmasını tavsiye ediyoruz”

“TAZE BALIKLA YOĞURT TÜKETİLEBİLİR”

Prof. Dr. Göral, sağlıklı beslenme açısından balığın yanında tamamlayıcı olarak bol sebze tüketilmesini önererek, “Balığın yanında yoğurt tüketilir mi’ sorusu ise her zaman karşımıza çıkmaktadır. Balık taze ise yoğurt yenebilir. Ama balık bozuksa ya eğer içinde histamin olduğu için ve yenilenen yoğurtta da histamin olduğu için vücutta bu histaminlerin fazla olması birtakım olumsuz etkilere yol açabilir. Ama balıkla yoğurt yenmesinde sorun yoktur. Aksi takdirde; bulantı, kusma, zehirlenme, karın ağrısı tansiyon düşüklüğüne neden olabilir” sözlerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
2
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
3
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
4
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
5
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
6
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
7
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
﻿Beylikdüzü'nde kuyumcudan 3.5 milyonluk soygun
﻿Beylikdüzü'nde kuyumcudan 3.5 milyonluk soygun
﻿Beylikdüzü'nde kuyumcudan 3.5 milyonluk soygun
﻿Sahte polisler yakayı ele verdi
﻿Sahte polisler yakayı ele verdi
﻿Sahte polisler yakayı ele verdi
﻿Çiftçinin enflasyonu son bir yılda yüzde 138 arttı vatandaş yandı
﻿Çiftçinin enflasyonu son bir yılda yüzde 138 arttı vatandaş yandı
﻿Çiftçinin enflasyonu son bir yılda yüzde 138 arttı vatandaş yandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.