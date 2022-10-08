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Uzmanı genç kalmanın formülünü açıkladı

Cilt uzmanları insan cildini etkileyen faktörleri dış ve iç olmak üzere ikiye ayırarak iç faktörlerde en fazla etkiyi stresin dış faktörlerde ise güneşin olduğunu söyleyerek bu konuda uyardı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 14:12
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Uzmanı açıkladı. Genç kalmanın formülü stresten uzak durmak

Uzmanı genç kalmanın formülünü açıkladı
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İHA’nın haberine göre; Daha güzel bir cilde sahip olmak için hem kadınların hem de erkeklerin birçok uygulama yapıyor ancak cildi korumanın en önemli 2 kuralı stresten ve fazla güneşten kaçınmak gerektiğini vurgulandı.

STRES VE KÖTÜ ENERJİDEN UZAK DURULMALI

Cilt Uzmanı Ahmet Akın, her ne kadar bir cildin insanın kişiliğini yansıttığı hakkında herhangi bir araştırma bulunmasa da mutlu insan ciltlerinin geç yaşlandığı mutsuz insanların ise erken çöktüğü ile ilgili birçok verinin bulunduğunu dile getirerek ciltlerin erken yaşlanmaması için bakımın yanı sıra stres ve kötü enerjiden uzak durulmasının gerektiğini ifade etti.

“MÜDAHALE EDEREK YAŞLANMAYI YAVAŞLATMIŞ OLURUZ”

Konuyla alakalı bilgilendirmelerde bulunan Akın şunları belirtti:

“Cilt insanın aynası gibidir. Sizin dışarıdaki ilk temasınız ve ilk izleniminiz cildinizle olur. Bazen insanlar ‘ne kadar temiz yüzlü birisiniz’ gibi cümleler kurar yani bunun anlamı içinizin güzelliği cildinize yansımış demektir. Buradan da anlaşılacağı gibi toplumda pozitif enerji ve mutlu insanların ciltleri de güzel oluyor kanısı hakim. Tabii ki herkes de bu geçerli olmasa da genele bakıldığında ortaya çıkan sonuç bizi bu düşünceye itiyor. Cildimiz her ne kadar dış etkenler ve müdahalelerle yıpransa ya da güzelleşse de genetik yapılar ve insan psikolojisi de cilt için önemli faktörlerden biridir. Bu yüzden cilde etki eden faktörlere iç ve dış faktörler olarak ikiye ayırabiliriz. Bu her iki faktöre karşı cilt bakımının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle kuru ciltler daha çabuk yıprandığı için nemlendirerek her iki faktöre karşı çözüm üretmiş ve müdahale ederek yaşlanmayı yavaşlatmış oluruz”
 

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