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Prof. Dr. Canan Karatay 95 yıl yaşamanın formülünü açıkladı

Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı açıklama ile sağlıklı ve uzun yaşamanın formülünü açıkladı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 15:39
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 15:43
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Prof. Dr. Canan Karatay uzun yaşamın formülünü verdi. Prof. Dr. Canan Karatay 95 yıl yaşamanın formülünü açıkladı

Prof. Dr. Canan Karatay 95 yıl yaşamanın formülünü açıkladı
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Sağlıklı beslenme uzun yaşamak ve hastalıklardan korunmak için çok büyük önem taşmasıyla biliniyor. Uzmanlardan sağlıklı beslenmenin önemini her fırsatta vurgulamaya devam ediyor.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yaşam kalitesini artırmak ve daha sağlıklı bir şekilde uzun yaşamak için beslenmenin önemini vurgulayarak yaptığı açıklamada doğru beslenme ile 90-95 yaşına kadar yaşanabileceğini ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre ortalama yaşam süresi 78.6 yıl olsa da Canan Karatay, “Onu yerseniz 90-95 yaşına kadar yaşarsınız” ifadelerini kullandı.

PROF. DR. CANAN KARATAY'IN ÖNERİLERİ

-Şekersiz çayı bol bol için

Bunun yanında çay da çok önemli. Bol bol çay içeceksiniz. Şekersiz olmak kaydı ile. Bol bol çay içebilirsiniz. Çay dinç tutar. En güçlü antioksidan vardır içerisinde. Onun için bol bol içmenizde fayda vardır. Çay da kahve de öneriyorum.

-Hamsi kızartması yemeyin

Karadeniz insanı bol bol hamsi yiyor ama hamsiyi kızartmamalısınız. Kızartmayın deyince bana kızıyorlar ama kızartınca sağlık için tehlikeli oluyor. Kızartma kanserojendir, tehlikedir.

-Fındığı tüketimini artırın

Köy tereyağını sabah akşam yiyebilirsiniz. Sabah akşam eritip içebilirsiniz. Fındık, çay çok önemli. Bol bol fındık tüketip çay içebilirsiniz. Fındık, fıstık, çıtır çıtır, hem kan yapar, hem ısıtır. Fındık doğanın hem mineral, vitamin, karbonhidrat, omega3 deposudur.

-Kavurmayı kuyruk yağı ile tüketin

Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. Yumurta sarı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurmada kuyruk yağı ile beraber yenecek. Bu Anadolu'da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve de 90-95 yaşına kadar yaşarlar.

-Tehlikeli olan tereyağı değil margarin

'Yağ dokunuyor kalp hastalığı yapıyor' deniyor. Hangi yağ? Trans yağlar ya da margarin dediğimiz yağlar tehlikelidir. Yoksa senelerdir asırlardır yediğimiz köy tereyağları neden tehlikeli olsun. Evvel yoktu, rivayet yeni çıktı.

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Züğürt Ağa
13.09.2022 15:44
Hoca hep zenginlere hitap ediyor fiyatlardan herhalde haberi yok  
 
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