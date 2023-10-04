Uzmanı açıkladı. Grip aşısında önemli uyarılar

Grip aşısı hakkında bilinmesi gerekenleri anlatan Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker, aşının kimlere yapılması ve yapılması gerektiği zamanı konusunda uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Uzmanı açıkladı. Grip aşısında önemli uyarılar

Dr. Toker, grip aşısının her yıl değişen influenza virüsüne göre Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlendiğini ve aşının koruyucu etkisinin 6-8 ay arasında olduğunu belirtti.

Bu nedenle, özellikle risk altındaki kişilerin her yıl eylül ve ekim aylarında aşı olmalarını tavsiye etti.

Risk grubunda olanlar arasında 55-60 yaş üstü kişiler, kanser hastaları, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, sağlık çalışanları, küçük çocuklar ve kreş ortamında bulunanlar sayıldı.

Grip aşısının yapılmaması gereken durumlar hakkında da bilgi veren Dr. Toker, 6 aylıktan küçük bebeklere ve hamileliğin ilk 3 ayında olan kadınlara aşı önermediklerini söyledi.

Ayrıca, hamilelik planlayan kadınların gebelik öncesi aşı olmalarının hem kendileri hem de bebekleri için faydalı olacağını ifade etti.

Emziren annelerin ise aşı olduklarında süt yoluyla bebeğe koruma sağlayacak antijenler geçireceklerini vurguladı.

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