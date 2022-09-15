Uzmanı açıkladı. Nedensiz ateş ve terleme o hastalığın işareti olabilir

İHA’nın haberine göre; Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, “Lenfoma, herhangi bir enfeksiyona bağlı gelişmeyen ve sebebi belli olmayan ateş; pijamaları ve yatak çarşaflarını bile değiştirmeyi gerektiren aşırı gece terlemesi ve 6 ay gibi bir sürede kilo verdirici diyet tedavisi olmadan kişinin normal kilosunun yaklaşık yüzde 10’unu kaybetmesine yol açan istem dışı ve hızlı kilo verilmesi gibi şikâyetlere yol açabilir” ifadelerini kullandı.

AKILLI İLAÇLAR UMUT VERİYOR

Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, son yıllarda özellikle kanser hücresini tanıyan ve sadece kanser hücresini yok eden akıllı ilaçların geliştirildiğini dile getirdi.

Balçık, “Bu ilaçlar tek başlarına veya diğer kemoterapi ilaçları ile birlikte kullanılır. Kanser aşısı ve kansere yönelik hücresel tedavilerle ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi lenfomada da erken teşhis hayat kurtarır” ifadelerini kullandı.

TANI VE TEDAVİDE YENİLİKLER MEVCUT

Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, günümüzde birçok farklı kanser türünün cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi metotlar ile tek başına veya birlikte kullanılarak tedavi edilebildiğini söyledi.

Balçık, “Lenfoma ise kemoterapi ile tam şifa elde edilebildiği anlaşılan ilk kanser türü olarak biliniyor. Son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak lenfomanın tanı ve tedavisinde çok sayıda yenilik ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

LENF BEZLERİNDEKİ ŞİŞLİKLERE DİKKAT EDİLMELİ

Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, lenfomanın herhangi bir enfeksiyon durumu olmaksızın boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerindeki lenf bezlerinde oluşan genellikle ağrısız, büyüme ile devam eden şişlik belirtilerine neden olabileceğini vurguladı.

Balçık, “Herhangi bir enfeksiyona bağlı gelişmeyen ve sebebi belli olmayan ateş; pijamaları ve yatak çarşaflarını bile değiştirmeyi gerektiren aşırı gece terlemesi ve 6 ay gibi bir sürede kilo verdirici diyet tedavisi olmadan kişinin normal kilosunun yaklaşık yüzde 10’unu kaybetmesine yol açan istem dışı ve hızlı kilo verilmesi gibi şikâyetlere yol açabilir. Bu şikâyetleri olan hastalar erken dönemde hekime başvurdukları takdirde, hastalık erken evrede yakalanmakta ve daha az sayıda tedavi kürü ile şifa elde edilebilmektedir. Böylece kemoterapi ardından ileride oluşabilecek yan etkiler de en aza indirilebilmektedir” ifadelerini kullandı.