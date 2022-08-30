Toplum içine çıkmayı engelliyor ama çözümü var

Hemoroid, anüsün yakınındaki damarların genişlemesi olarak tanımlanıyor. Toplum içinde yaşarken gerçekten sıkıntı yaratan bir rahatsızlık. Peki belirtileri neler?

Yaygın belirtileri arasında kanama, kaşıntı, şişme ve akıntı var.

Kolondan gelen kanama koyu kırmızı olurken, hemoroidlere özgü rektal ve anal kanama daha yoğun bir renk (parlak kırmızı) ile ayırt edilebiliyor. Kaşıntı hissi ve yanma ise, diğer belirtiler. İleri aşamalarda, sorun daha ciddi boyutlara ulaşıyor…

Nedenleri ise her iki cinsiyette de aynı. Damarları doğrudan etkileyen hormonal değişiklikler,

45-65 yaşları arasında daha sık rastlanıyor. İşte hemoroidi önlemek için bazı ipuçları:

Hemoroidi önlemek için aktif bir yaşam sürmek, düzenli egzersiz yapmak ve sigara ve alkolden uzak durmak çok önemli. İleri yaşlarda koşu, yürüyüş veya hafif jimnastik gibi sporlar da yaparak önüne geçmek mümkün…

NE YEMELİ?

Mukozayı tahriş edebilecek tüm yiyecekler ortadan kaldırılmalıdır. Bu yiyecekler arasında biber, sosis gibi işlenmiş etler, alkol, çikolata ve baharatlar bulunmaktadır.

İşte Hemoroid için doğal çözüm yolları

KIRMIZI ASMA YAPRAĞI

C vitamin açısından yararlı olan kırmızı asma yaprağı damarları büzdğünden dolayı iyi gelecektir.

ELVİ YAĞI

2 damla selvi esansiyel yağını seyreltin, cadı fındığı merhemi veya aynısefa yağı veya kremiyle birlikte hemoroide uygulayın. Bu, varisler ve hemoroid için oldukça etkili bir çaredir.

CADI FINDIĞI

Damar duvarlarının sağlığını destekleyen flavonoidlerin varlığı sayesinde kanamalara karşı etkili…

AT KESTANESİ



At kestanesinin tohumları ve kabuğu aescin, kumarin ve triterpen glikozitler, prosiyanidinler, tanenler ve flavonoidler olarak adlandırılan maddeler içerir. Özellikle aescin en önemli etken maddedir ve flavonoidlerle birlikte bitkiye ödem önleyici ve hemoroide karşı mücadelede iyi özellikler kazandırır. Bu madde damarların normal direnç ve geçirgenliklerini yeniden kazanmasına yardımcı olur.

ALOE VERA

Aloe veranın sağlığa birçok yararı vardır. Tüm sindirim sistemi için bir iltihap önleyicidir, sindirime yardımcı olur.