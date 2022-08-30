30 Ağustos 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Toplum içine çıkmayı engelliyor ama çözümü var

Hemoroid, psikolojiyi bozan en önemli hastalıklardan biri. Üstelik tedavi edilse bile tekrarlayabiliyor. Peki doğal yöntemlerle iyileştirmek mümkün mü? İşte yanıtları…

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 12:17
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 12:30
Takip Et

Hemoroide karşı en etkili doğal ilaçlar hangileri?

Toplum içine çıkmayı engelliyor ama çözümü var
+
Aa
-

Hemoroid, anüsün yakınındaki damarların genişlemesi olarak tanımlanıyor. Toplum içinde yaşarken gerçekten sıkıntı yaratan bir rahatsızlık. Peki belirtileri neler?

Yaygın belirtileri arasında kanama, kaşıntı, şişme ve akıntı var.
Kolondan gelen kanama koyu kırmızı olurken, hemoroidlere özgü rektal ve anal kanama daha yoğun bir renk (parlak kırmızı) ile ayırt edilebiliyor. Kaşıntı hissi ve yanma ise, diğer belirtiler. İleri aşamalarda, sorun daha ciddi boyutlara ulaşıyor…

Nedenleri ise her iki cinsiyette de aynı. Damarları doğrudan etkileyen hormonal değişiklikler,

45-65 yaşları arasında daha sık rastlanıyor. İşte hemoroidi önlemek için bazı ipuçları:

Hemoroidi önlemek için aktif bir yaşam sürmek, düzenli egzersiz yapmak ve sigara ve alkolden uzak durmak çok önemli. İleri yaşlarda koşu, yürüyüş veya hafif jimnastik gibi sporlar da yaparak önüne geçmek mümkün…

NE YEMELİ?

Mukozayı tahriş edebilecek tüm yiyecekler ortadan kaldırılmalıdır. Bu yiyecekler arasında biber, sosis gibi işlenmiş etler, alkol, çikolata ve baharatlar bulunmaktadır.

İşte Hemoroid için doğal çözüm yolları

KIRMIZI ASMA YAPRAĞI

C vitamin açısından yararlı olan kırmızı asma yaprağı damarları büzdğünden dolayı iyi gelecektir.

ELVİ YAĞI

2 damla selvi esansiyel yağını seyreltin, cadı fındığı merhemi veya aynısefa yağı veya kremiyle birlikte hemoroide uygulayın. Bu, varisler ve hemoroid için oldukça etkili bir çaredir.

CADI FINDIĞI

Damar duvarlarının sağlığını destekleyen flavonoidlerin varlığı sayesinde kanamalara karşı etkili…

AT KESTANESİ

At kestanesinin tohumları ve kabuğu aescin, kumarin ve triterpen glikozitler, prosiyanidinler, tanenler ve flavonoidler olarak adlandırılan maddeler içerir. Özellikle aescin en önemli etken maddedir ve flavonoidlerle birlikte bitkiye ödem önleyici ve hemoroide karşı mücadelede iyi özellikler kazandırır. Bu madde damarların normal direnç ve geçirgenliklerini yeniden kazanmasına yardımcı olur.

ALOE VERA

Aloe veranın sağlığa birçok yararı vardır. Tüm sindirim sistemi için bir iltihap önleyicidir, sindirime yardımcı olur.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
1
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
2
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
﻿Denizde panik: Yolcu gemisi alev aldı
3
﻿Denizde panik: Yolcu gemisi alev aldı
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
4
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
﻿Emekliler kıyameti kopartacak. Akbank emekli maaş promosyon uygulamasına son veriyor
5
﻿Emekliler kıyameti kopartacak. Akbank emekli maaş promosyon uygulamasına son veriyor
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
6
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
7
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
﻿WhatsApp'ta yeni dönem: İnternet alışverişi özelliği geliyor
﻿WhatsApp'ta yeni dönem: İnternet alışverişi özelliği geliyor
﻿WhatsApp'ta yeni dönem: İnternet alışverişi özelliği geliyor
﻿160 yıl önce batmıştı. Kaybolan geminin sırrı çözüldü
﻿160 yıl önce batmıştı. Kaybolan geminin sırrı çözüldü
﻿160 yıl önce batmıştı. Kaybolan geminin sırrı çözüldü
﻿Zonguldak Alaplı Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Zonguldak Alaplı Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Zonguldak Alaplı Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Dünyanın en büyük elektronik pazarı kapatıldı
﻿Dünyanın en büyük elektronik pazarı kapatıldı
﻿Dünyanın en büyük elektronik pazarı kapatıldı
﻿Valencia'dan kırmızı kart açıklaması: Tepki gösterdi
﻿Valencia'dan kırmızı kart açıklaması: Tepki gösterdi
﻿Valencia'dan kırmızı kart açıklaması: Tepki gösterdi
﻿Serinlemek için girdiği kanalda boğuldu
﻿Serinlemek için girdiği kanalda boğuldu
﻿Serinlemek için girdiği kanalda boğuldu
﻿Dört büyükler Zafer Bayramı'nı kutladı
﻿Dört büyükler Zafer Bayramı'nı kutladı
﻿Dört büyükler Zafer Bayramı'nı kutladı
﻿Trabzon Hayrat Belediyesi personel alacak
﻿Trabzon Hayrat Belediyesi personel alacak
﻿Trabzon Hayrat Belediyesi personel alacak
﻿Yok artık! Damat işkencesinin böylesi: Vinçte sallandırdılar
﻿Yok artık! Damat işkencesinin böylesi: Vinçte sallandırdılar
﻿Yok artık! Damat işkencesinin böylesi: Vinçte sallandırdılar
﻿TFF'den Zafer Bayramı mesajı
﻿TFF'den Zafer Bayramı mesajı
﻿TFF'den Zafer Bayramı mesajı
﻿Kapadokya ay yıldızlı bayraklarla donatıldı
﻿Kapadokya ay yıldızlı bayraklarla donatıldı
﻿Kapadokya ay yıldızlı bayraklarla donatıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.