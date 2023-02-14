Kendi küçük yüreği kocaman çocuk. Aldığı iki sütten birini geri bırakan depremzede çocuk düşündürdü

İkiz felaketten sonra yardım tırlarının önünün kesilerek yağma yapılmasından tutunda, marketlerden televizyon, buzdolabı çalınmasına kadar birçok adli olay gerçekleşti.

Sosyal medyaya düşen bir video olayları, yapılanları bir kez daha düşünmeye sevk etti.

Videoda, depremzede çocuklara süt, bisküvi, çikolata dağıtımı yapan yardımseverler küçük bir çocuğa süt ikram etti.

Çocuk iki süt aldı arkadaşına vermek istedi. Arkadaşı almadığı için sütü yerine geri koyan çocuk mutlu bir şekilde geri çekildi.