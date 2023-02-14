14 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kendi küçük yüreği kocaman çocuk. Aldığı iki sütten birini geri bırakan depremzede çocuk düşündürdü

Kendi küçük yüreği kocaman çocuk. Aldığı iki sütten birini geri bırakan depremzede çocuk düşündürdü

Kahramanmaraş depremi sonrası depremzedelere yardımlar tüm hızıyla devam ederken, içimizi sızlatan yağma görüntülerine inan minik bir çocuğun yaptığı hareket içimizi ısıttı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 22:21
Takip Et

Kendi küçük yüreği kocaman çocuk. Aldığı iki sütten birini geri bırakan depremzede çocuk düşündürdü

Kendi küçük yüreği kocaman çocuk. Aldığı iki sütten birini geri bırakan depremzede çocuk düşündürdü
+
Aa
-

İkiz felaketten sonra yardım tırlarının önünün kesilerek yağma yapılmasından tutunda, marketlerden televizyon, buzdolabı çalınmasına kadar birçok adli olay gerçekleşti.

Sosyal medyaya düşen bir video olayları, yapılanları bir kez daha düşünmeye sevk etti.

Videoda, depremzede çocuklara süt, bisküvi, çikolata dağıtımı yapan yardımseverler küçük bir çocuğa süt ikram etti.

Çocuk iki süt aldı arkadaşına vermek istedi. Arkadaşı almadığı için sütü yerine geri koyan çocuk mutlu bir şekilde geri çekildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
1
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
2
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
3
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
4
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
5
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
6
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
7
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Kamboçya'dan Türkiye'ye 100 bin dolar değerinde insani yardım
﻿Kamboçya'dan Türkiye'ye 100 bin dolar değerinde insani yardım
﻿Kamboçya'dan Türkiye'ye 100 bin dolar değerinde insani yardım
﻿Ankaralı öğrencilerden soba seferberliği
﻿Ankaralı öğrencilerden soba seferberliği
﻿Ankaralı öğrencilerden soba seferberliği
﻿Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Türkiye'ye geliyor
﻿Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Türkiye'ye geliyor
﻿Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Türkiye'ye geliyor
﻿Erdoğan'dan Baykal ailesine taziye ziyareti
﻿Erdoğan'dan Baykal ailesine taziye ziyareti
﻿Erdoğan'dan Baykal ailesine taziye ziyareti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.