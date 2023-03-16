Uzmanı sandviçin ölümcül zararlarını sıraladı. Adeta saatli bomba

Sağlıklı ve pratik olduğunu düşünerek yenilen birçok yiyecek oldukça zararlı etkilere neden olduğu biliniyor.

Beslenme profesörü Ph.D. Lisa Young, yediğiniz sandviçlerin oldukça zararlı olan etkilerini sıralayarak aşağıdaki malzemeleri değiştirdiğinizde daha sağlıklı bir sandviç hazırlayabileceğinizi dile getirdi.

Young, The Post'a "Sandviçinizde lezzetten ödün vermeyin" dedi. "İşlenmiş etleri ızgara hindi veya tavukla değiştirmeyi deneyin ve kremsi, lezzetli bir dokunuş için biraz humus veya avokado ekleyin." dedi.

SANDVİÇLERDE BULUNAN İŞTE CİDDİ TEHLİKELER

Doymuş yağ

Doymuş yağ, pek çok sandviçin ana bileşenleri olan peynir ve etlerde bulunur. Aslında, Ulusal Tıp Kütüphanesine göre, sandviçlerin %79'unda birincil dolgu maddesi olarak et, kümes hayvanları veya balık bulunur. Peyniri domates, marul, turşu ve diğer dolgularla değiştirerek ve işlenmiş etler yerine yağsız taze etleri tercih ederek, sandviçinizdeki doymuş yağ miktarını büyük ölçüde azaltabilirsiniz.

Ekmek

Bir sandviçi sandviç yapan şey elbette ekmektir. Ancak tüm ekmekler sağlıklı seçenekler değildir ve beyaz ekmek, kan şekeri seviyelerinizin aniden yükselmesine, ardından düşmesine ve sizi öğlen uykusunda bırakmasına neden olan karbonhidratlardan gelen bir kalori kaynağıdır. Young, "Tam buğday gibi tam tahıllı bir ekmeği dahil etmek çok daha sağlıklı" diyor. "Tam tahıllar, kan şekerinizi sabit tutmak gibi diğer sağlık yararlarının yanı sıra kendinizi tok hissetmenize yardımcı olan lif içerir."

Sodyum

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre sodyum, yüksek tansiyon, kalp krizi ve felce en çok katkıda bulunanlardan biridir ve birçok sandviçte bulunur. Jambon, salam işlenmiş etlerde yüksek miktarda sodyum bulunurken, sandviçinize çeşniler, soslar, ekmekler ve peynirler şeklinde de sızabilir. Sodyum alımınızı azaltmak için taze tavuk veya hindi göğsü veya taze dilimlenmiş biftek seçmeyi deneyin

Nitratlar

Et kürleme işlemi sırasında işlenmiş etlere nitratlar ve nitritler eklenir. Ancak bağırsaklarınızda nitratlar ve nitritler "kanserojen kimyasallar oluşturabilir... Bu da kanser riskine katkıda bulunabilir" dedi. Ayrıca, "işlenmiş etler çok fazla sodyum ve koruyucu içerir" diye ekledi ve tüketicilere mümkün olduğunca bunlardan uzak durmalarını tavsiye etti.

Şeker

Şeker, çoğu insanın bir sandviçin üzerine serptiği bir şey değildir, ancak insanların sandviçlerine koydukları katkı maddelerinin ve çeşnilerin çoğunda rafine şeker bulunur. Barbekü sosu, ballı hardal, teriyaki sosu ve tatlı çeşni genellikle şaşırtıcı miktarda şeker içerir ve bu da sandviçinize boş kalori ekler. Young, "Baharatları azar azar dahil etmek en iyisidir," dedi. “Hardal, ilave şeker içeren ketçaptan daha iyidir. Ancak hardalın sodyum oranı yüksektir, bu nedenle yemek kaşığı yerine çay kaşığı kullanın.