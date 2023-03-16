16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Uzmanı sandviçin ölümcül zararlarını sıraladı. Adeta saatli bomba

Uzmanı sandviçin ölümcül zararlarını sıraladı. Adeta saatli bomba

Uzmanı yenilen sandviçlerin zararlı maddelerini ve tehlikelerini tek tek sıraladı. Sağlıksız gıdalar denildiğinde ilk akla paketlenmiş gıdalar gelse de evde hazırlanan sandviçlerin zehir saçtığı bildirildi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 10:34
Takip Et

Uzmanı sandviçin ölümcül zararlarını sıraladı

Uzmanı sandviçin ölümcül zararlarını sıraladı. Adeta saatli bomba
+
Aa
-

Sağlıklı ve pratik olduğunu düşünerek yenilen birçok yiyecek oldukça zararlı etkilere neden olduğu biliniyor.

Beslenme profesörü Ph.D. Lisa Young, yediğiniz sandviçlerin oldukça zararlı olan etkilerini sıralayarak aşağıdaki malzemeleri değiştirdiğinizde daha sağlıklı bir sandviç hazırlayabileceğinizi dile getirdi.

Young, The Post'a "Sandviçinizde lezzetten ödün vermeyin" dedi. "İşlenmiş etleri ızgara hindi veya tavukla değiştirmeyi deneyin ve kremsi, lezzetli bir dokunuş için biraz humus veya avokado ekleyin." dedi.

SANDVİÇLERDE BULUNAN İŞTE CİDDİ TEHLİKELER

Doymuş yağ

Doymuş yağ, pek çok sandviçin ana bileşenleri olan peynir ve etlerde bulunur. Aslında, Ulusal Tıp Kütüphanesine göre, sandviçlerin %79'unda birincil dolgu maddesi olarak et, kümes hayvanları veya balık bulunur. Peyniri domates, marul, turşu ve diğer dolgularla değiştirerek ve işlenmiş etler yerine yağsız taze etleri tercih ederek, sandviçinizdeki doymuş yağ miktarını büyük ölçüde azaltabilirsiniz.

Ekmek

Bir sandviçi sandviç yapan şey elbette ekmektir. Ancak tüm ekmekler sağlıklı seçenekler değildir ve beyaz ekmek, kan şekeri seviyelerinizin aniden yükselmesine, ardından düşmesine ve sizi öğlen uykusunda bırakmasına neden olan karbonhidratlardan gelen bir kalori kaynağıdır. Young, "Tam buğday gibi tam tahıllı bir ekmeği dahil etmek çok daha sağlıklı" diyor. "Tam tahıllar, kan şekerinizi sabit tutmak gibi diğer sağlık yararlarının yanı sıra kendinizi tok hissetmenize yardımcı olan lif içerir."

Sodyum

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre sodyum, yüksek tansiyon, kalp krizi ve felce en çok katkıda bulunanlardan biridir ve birçok sandviçte bulunur. Jambon, salam işlenmiş etlerde yüksek miktarda sodyum bulunurken, sandviçinize çeşniler, soslar, ekmekler ve peynirler şeklinde de sızabilir. Sodyum alımınızı azaltmak için taze tavuk veya hindi göğsü veya taze dilimlenmiş biftek seçmeyi deneyin

Nitratlar

Et kürleme işlemi sırasında işlenmiş etlere nitratlar ve nitritler eklenir. Ancak bağırsaklarınızda nitratlar ve nitritler "kanserojen kimyasallar oluşturabilir... Bu da kanser riskine katkıda bulunabilir" dedi. Ayrıca, "işlenmiş etler çok fazla sodyum ve koruyucu içerir" diye ekledi ve tüketicilere mümkün olduğunca bunlardan uzak durmalarını tavsiye etti.

Şeker

Şeker, çoğu insanın bir sandviçin üzerine serptiği bir şey değildir, ancak insanların sandviçlerine koydukları katkı maddelerinin ve çeşnilerin çoğunda rafine şeker bulunur. Barbekü sosu, ballı hardal, teriyaki sosu ve tatlı çeşni genellikle şaşırtıcı miktarda şeker içerir ve bu da sandviçinize boş kalori ekler. Young, "Baharatları azar azar dahil etmek en iyisidir," dedi. “Hardal, ilave şeker içeren ketçaptan daha iyidir. Ancak hardalın sodyum oranı yüksektir, bu nedenle yemek kaşığı yerine çay kaşığı kullanın.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
1
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
2
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
3
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
4
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
5
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
6
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
7
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿Polis taraftarı balkondan aşağı attı. Maç öncesi büyük skandal
﻿Polis taraftarı balkondan aşağı attı. Maç öncesi büyük skandal
﻿Polis taraftarı balkondan aşağı attı. Maç öncesi büyük skandal
﻿Fransızlar tartışmalı emeklilik reformuna karşı ülke genelinde sokağa indi
﻿Fransızlar tartışmalı emeklilik reformuna karşı ülke genelinde sokağa indi
﻿Fransızlar tartışmalı emeklilik reformuna karşı ülke genelinde sokağa indi
﻿Darende ilçesinde 66 camide hasar oluşturdu
﻿Darende ilçesinde 66 camide hasar oluşturdu
﻿Darende ilçesinde 66 camide hasar oluşturdu
﻿Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alınacak
﻿Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alınacak
﻿Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alınacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.