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Depremzede öğrencilerin sınıf arkadaşları bilinçlendirilmeli

Psikiyatri Uzmanı Hüseyin Şehit Burhan, deprem bölgelerinden nakledilen öğrencilerin sınıf arkadaşlarının, aileleri tarafından bilinçlendirilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Burhan, "Deprem ve kaybettikleri yakınlarıyla ilgili aşırı sorular sorulması, onların bu felaketi bir kez daha yaşamasına neden olabilir" dedi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 15:31
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Uzmanı uyardı: Depremzede öğrencilerin sınıf arkadaşları bilinçlendirilmeli

Depremzede öğrencilerin sınıf arkadaşları bilinçlendirilmeli
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Deprem bölgelerinden nakledilen öğrenciler, farkı illerdeki okullarda eğitimlerine devam ediyor. Uzmanlar depremzede çocuklar eğitimlerine devam ederken, psikolojik olarak da dikkatli yaklaşılması gerektiği uyarısında uyarı yaptı. Bu öğrencilerin sınıf arkadaşlarının aileleri tarafından bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Psikiyatri Uzmanı Hüseyin Şehit Burhan, "Bazen çocuklar sınırları zorlayabiliyorlar. Nakledilen öğrencilere depremle ve kaybettikleri yakınlarıyla ilgili aşırı sorular sorulması, bu felaketi bir kez daha yaşamalarına neden olabilir. Bu travmayı, felaketi hatırlatıcı ifadelerden uzak durulması, hem öğrenciler hem de öğretmenler için önemli" şeklinde konuştu.

"RUTİNLERİNİN BOZULMAMASI ÖNEMLİ"

Deprem ve Afet Polikliniği psikiyatri bölümünde randevusuz hizmet verdiklerini belirten Burhan, "Burada büyük bir yataklı kliniğimiz var. Türkiye'nin en büyük yataklı kliniklerinden birisi. Yatarak tedavi olması gereken kişiler olursa, yatışını yaparak tedavisini devam ettiriyoruz. Deprem bölgesinden hasta kabul etmeye ve tedavilerini sürdürmeye devam ediyoruz. Çocuklar için önemli konulardan biri günlük rutinlerinin bozulmaması. Bu felaketi atlatmamız, bu zor sürecin içinden çıkmanız için günlük hayatımıza devam etmemiz önemli. Bu noktada da çocuklar için okullar büyük bir yer tutuyor. Hem erişkinler hem de çocuklar için sosyalleşme, duygularını paylaşması, akranlarla vakit geçirilmesi bir anlamda dertlerin paylaşılması gerekli. Bu süreçte iyileştirici oluyor. Çocukların içinde en büyük sosyalleşme alanı tabii ki okullar oluyor. Burada hem kendi yaşıtlarıyla sınıf arkadaşlarıyla beraber vakit geçirmeleri, hem de gerektiğinde öğretmenlerden, psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon birimlerinden destek almaları için yönlendirilmeleri önemli" diye konuştu.

DHA

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