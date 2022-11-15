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Uzmanı uyardı: Diyabet kontrol altında tutulmazsa ölüme neden oluyor

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. Doç. Dr. Türkan Mete ile Beslenme ve Diyetisyen Uzm. Tuğçe Yılmaz, Dünya Diyabet Günü’nde özel bir şirkete bilgilendirmede bulundu.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 17:44
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Uzmanı uyardı: Diyabet kontrol altında tutulmazsa ölüme neden oluyor

Uzmanı uyardı: Diyabet kontrol altında tutulmazsa ölüme neden oluyor
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İHA’nın haberine göre; Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. Doç. Dr. Türkan Mete, “Diyabet sık görülen, kontrol altında tutulmazsa erken yaşta ciddi sağlık sorunlarına ve ölüme yol açan, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur” ifadelerini kullandı.

Diyabetin tanımı ve belirtileri hakkında açıklamalarda bulunan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Türkan Mete ile Dyt. Tuğçe Yılmaz, diyabet konulu sunum yaptı.

Doç. Dr. Türkan Mete, “Diyabet sık görülen, kontrol altında tutulmazsa erken yaşta ciddi sağlık sorunlarına ve ölüme yol açan, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bununla birlikte etkin yönetildiğinde normal yaşam kalitesi ve yaşam süresi sağlanabilir. Bu nedenle hastalığın önlenmesi için çaba harcanması, erken tanı konması ve uygun bir şekilde tedavi edilmesi gereklidir. Diyabetin en önemli belirtileri ağız kuruluğu, susama hissi, çok su içme, çok ve sık idrar yapma, gece idrara çıkma, halsizlik, yorgunluk, sık acıkma, çok yemek yemeye rağmen kilo kaybıdır. Ciltte kuruma ve kaşıntı, bulanık görme, deri ve idrar yolu enfeksiyonları, vajinal kaşıntı, tekrarlayan mantar enfeksiyonları, yaraların geç iyileşmesi, ayaklarda, bazen de ellerde, hissizlik veya uyuşma, karıncalanma görülebilir. Bazı hastalar kan glikozu çok yükseldiğinde ve ciddi bulgularla hastaneye başvurabilir” diye konuştu.

Diyabet hastalığının tedavisinin en önemli temelinin sağlıklı beslenmek olduğunun altını çizen Dyt. Tuğçe Yılmaz ise “Kişiye göre hazırlanmış bir beslenme programı diyabetlilerin sağlıklı ve kaliteli bir yaşam tarzı gösterebilmeleri için tedavinin temelini oluşturmaktadır. Bu sayede diyabetin retinopati, nöropati, diyabetik ayak gibi komplikasyonlarından korunabilir" şeklinde konuştu.

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