﻿Uzmanından kritik epilasyon cihazları ve cilt uyarısı

DHA’nın haberine göre; Pandeminin ardından eski ivmesine kavuşan kişisel güzellik ve bakım sektöründe yoğun talep alan uygulamalardan lazer epilasyonların 2022’yi 569 milyon dolarla kapatması bekleniyor.

Pandemiden etkilenen bazı sektörler halen eski ivmesine kavuşamazken, teknolojik gelişmeleri avantaja çeviren güzellik ve kişisel bakım merkezleri büyümesini sürdürüyor. Son teknolojiyle üretilen cihazlar bireylerin ihtiyaçlarına birebir çözüm sunarken, vücudun tüm bölgelerindeki istenmeyen tüylerin kolaylıkla yok edilmesini sağlayan lazer epilasyonların popülerliği artıyor.

Araştırmaya göre, 2021’de 464 milyon dolar değerinde olan küresel lazer epilasyon pazarının, bu yılı 569 milyon dolarla kapatacağı öngörülüyor. Pazarın 2027’de kadar yüzde 22,64’lük bir büyüme kaydederek 1,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Kısıtlamalarının ardından ivmesini artıran epilasyon pazarında güzellik merkezlerine taleplerin yükselmesini değerlendiren Estetisyen Sibel Maraşlı ise epilasyonda tüketicilerin ihtiyaçlarına ve doğru bilinen yanlışları açıkladı.

“GÜZELLİK MERKEZLERİNİN YOLUNU TUTTU”

Tüy almak için geliştirilen ürün ve cihazların doğru yöntemlerle kullanılmadığı takdirde birçok komplikasyona neden olabileceğini belirten Estetisyen Sibel Maraşlı, “Pandemi döneminde farklı sektörlerden birçok işletmede olduğu gibi güzellik merkezleri de geçici olarak hizmetlerine ara verdi. Süreç boyunca kişisel bakımına odaklanma fırsatı yakalayan birçok kişi, e-ticaret yoluyla satın alınan epilasyon ürünlerini kullansa da kalıcı çözümlere ulaşmak isteyenler kısıtlamaların ardından özellikle buz lazer uygulaması için güzellik merkezlerinin yolunu tuttu. Epilasyon cihazlarının doğru kullanılmadığı sürece olumsuz sonuçlara yol açması ise bu işlemi alanında yetkin profesyonellerin yapması gerekliliğini doğurarak, doğru güzellik ve bakım merkezini seçmenin önemini artırdı” ifadelerini kullandı.

“KALİTESIZ CİHAZLAR, CİLTTE TAHRİŞ, YANIK VE ALERJİK REAKSİYONLARA SEBEP OLABİLİYOR”

Her güzellik ve bakım merkezinin doğru yöntemler uygulamadığını vurgulayan Estetisyen Sibel Maraşlı, bireylerin bu merkezleri seçerken dikkat etmesi gereken hususlar hakkında şu şekilde konuştu:

“Bazı kişiler epilasyon maliyetlerini düşürmek istediği için standartların altında lazer ekipmanları kullanan merkezlere başvuruyor. Oysa kalitesiz cihazlar, ciltte tahriş, yanık ve alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Bu gibi alanında yeterli deneyime ve ekipmana sahip olmayan merkezlere giden insanlara baktığımızda ise ilk sırada cildi koruma odaklı geliştirilen ve son zamanlarda çok rağbet gören buz lazer uygulamasını yaptırmak isteyenlerin olduğunu görüyoruz.”

“KADEMELİ SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ CİLDİN TAHRİŞ OLMASINI ÖNLÜYOR”

Buz lazere gösterilen yoğun talebin ardında, soğutma teknolojisiyle cildi koruyarak epilasyon ağrısını azaltmasının yattığını söyleyen Estetisyen Sibel Maraşlı, uygulama hakkında, “Tüm cilt tiplerinde kullanılabilen buz lazer, kademeli soğutma teknolojisiyle cildin tahriş olma olasılığını ortadan kaldırıyor ve komplikasyon riskini en aza indiriyor. Epilasyonun ağrısız şekilde yapılmasının önünü açan bu işlem, kişilerin ilk tercihi olsa da patentli teknolojik cihazları kullanan güzellik ve bakım merkezlerini seçmeleri son derece kritik bir önem taşıyor. Aksi halde çözüm ne kadar pratik görünse de sonuçlar kişilerin beklediği gibi olmayabiliyor.” ifadelerini kullandı.

“EN ÇOK TALEP ALANLARDA BUZ LAZER İLK SIRADA”

Estetisyen Sibel Maraşlı, “Güvenli ve konforlu bir yöntem olan buz lazer epilasyon, merkezimizdeki en çok talep gören uygulamaların başında geliyor. Epilasyonun yanı sıra, farklı cilt tiplerine özel olarak uyguladığımız cilt bakımı ve lifting hizmetlerimizle de müşterilerimizin kusursuz bir görünüme sahip olmasını sağlıyoruz. Gelecek dönemde hizmet yelpazemizi daha da genişletmeyi hedefliyoruz” sözlerini kullandı.