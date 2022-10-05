Yüzde ortaya çıkan bu işaretlere dikkat. Tehlikeli hastalıklara yakalanmış olabilirsiniz

Ensonhaber’in haberine göre; Yüzünüzde garip bir şey fark etmeniz durumunda durumu doktorunuzla konuşmanızın gerektiği vurgulandı. Ayrıca ciltte ortaya çıkan belirtiler asla hafife alınmaması gerektiği bildirildi. Tüm sağlık sorunları ve tüm hastalıklar kendini açıkça göstermez ve hepsi vücutta görünür belirtilere neden olmadığı vurgulandı. Lakin bazıları cilt değişikliklerine neden olarak kendilerini gösterebileceği ifade edildi. Bu yüzden vücudunuzu düzenli olarak gözlemlemenin önemli olduğu vurgulandı. Özellikle, herhangi bir anormallik aramak için cildi inceleme alışkanlığı edinmek gerektiğinin iyi olduğunun altı çizildi.

İŞTE YÜZÜNÜZDE HASTALIKLARI GÖSTEREN O 10 BELİRTİ…

SAÇ DÖKÜLMESİ

Kirpiklerinizi, kaşlarınızı veya saçınızı kaybetmek, kıl köklerine saldıran otoimmün bir hastalık olan alopesi areatanın bir işareti olabilir.

Hastalık vücudun belirli bölgeleriyle sınırlı olabilir veya tüm vücudu kapsayabilir. Tedaviler mevcuttur, ancak ne yazık ki bugüne kadar tam bir tedavi yoktur.

GÖZ KAPAKLARINIZDAKİ SARI VE YUMUŞAK BÜYÜMELER

Ksantelazmalar adı verilen bu kolesterol dolu lezyonlar, daha yüksek kalp hastalığı riskini gösterebilir. Araştırmalar, ksantelazmalı deneklerin daha yüksek kolesterol seviyelerine sahip olduklarını ve bu da onları yüksek kalp hastalığı riskine soktuğunu göstermiştir.

SOLUK CİLT

Ten rengindeki küçük bir değişiklik bile vücutta bir şeylerin yanlış ilerlediğini gösterebilir. Solgunluk anemi belirtisidir. Sarı bir cilt karaciğer hastalığını gösterebilir.

Mavimsi dudaklar veya tırnaklar kalp veya akciğer hastalığına işaret edebilir.

YÜZDE DÖKÜNTÜLER VE LEKELER

Bazı sindirim problemleri ciltte ortaya çıkabilir. Kaşıntılı kırmızı sivilceler, vücudun glütene tepki gösterdiği otoimmün bir bozukluk olan çölyak hastalığını gösterebilir.

Elmacık kemikleri boyunca kelebek şeklinde bir döküntü ve burun tıkanıklığı, başka bir otoimmün hastalık olan lupusun bir işareti olabilir.

Alerjiler, egzama, rosacea ve bazı enfeksiyonlar da yüz döküntülerini tetikleyebilir.

KURU CİLT VEYA DUDAKLAR

Kuru cilt ve kurumuş dudaklar çok yaygın bir durumdur ve genellikle vücudun susuz kalmasından kaynaklanır. Ancak, bunun dışında hipotiroidizm (yetersiz tiroid hormonu seviyeleri) veya diyabet gibi ter bezlerinin işleyişini etkileyen daha ciddi bir soruna da işaret edebilir.

Hipotiroidizmin diğer belirtileri her zaman üşümek, kilo alımı ve yorgunluktur. Diyabet belirtileri arasında ise aşırı susuzluk, sık idrara çıkma ve bulanık görme bulunur.

ÇOK FAZLA YÜZ KILI

İstenmeyen tüyler, özellikle yanaklar, çene ve üst dudaklar boyunca, erkek hormonlarının fazlalığının yarattığı hormonal bir dengesizlik olan polikistik over sendromuna işaret edebilir. Bu hastalığın, doğurganlık çağındaki yüz binlerce kadını etkilediği tahmin edilmektedir.

GÖZALTI TORBALARI VE ŞİŞKİNLİK

Gözleriniz yorgun görünüyorsa, kronik alerjileriniz olabilir. Alerjik reaksiyonlar damarların genişlemesine neden olurlar. Gözlerin altındaki cilt çok hassas olduğundan, bu durum şişkinlik ve koyu mavi-mor bir renklenme yaratır.

YÜZ ASİMETRİSİ

Yüz asimetrisi inmenin ilk belirtilerinden biridir. Hastalar yüzünüzün bir tarafının farklı göründüğünü, duyarsız olduğunu veya tamamen gülümseyemediğini hissedebilir. Ayrıca konuşma problemleri de ortaya çıkabilir. İnme aynı zamanda çift görme ve kolların veya bacakların zayıflığı olarak da kendisini gösterebilir.-

ÇENEDEN GELEN AKINTI

Uyurken on saniye veya daha fazla solunum durmasına neden olan bir uyku bozukluğu olan uyku apnesi, uyurken çeneden sızıntılara neden olabilir.

Ağır horluyorsanız ve baş ağrısıyla uyanıyorsanız veya gün boyunca aşırı yorgunluk yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana başvurun.

YENİ BENLER

Çoğu ben genellikle endişe verici değildir. Ancak emin olmak için ciltteki herhangi bir yeni büyüme kontrol edilmelidir. Cilt kanseri olabilirler ve bazı durumlarda bir iç hastalık veya genetik sendromun bir işaretidirler.