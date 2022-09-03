3 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Uzmanından ebeveynlere ‘çocuklarınızla vakit geçirin’ uyarısı

Uzmanından ebeveynlere ‘çocuklarınızla vakit geçirin’ uyarısı

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, ebeveyn ile birlikte yapılan etkinliklerin çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimi üzerine oldukça fayda sağladığını söyleyerek, “Çocukların mutlu olabilmesi için onlarla vakit geçirin” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 09:23
Takip Et

Uzmanından ebeveynlere uyarı: Çocukların mutlu olabilmesi için onlarla vakit geçirin

Uzmanından ebeveynlere ‘çocuklarınızla vakit geçirin’ uyarısı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Samsun Çocuk Kitabevi’nde düzenlenen “Çocuklarla Kaliteli Vakit Geçirmek” temalı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, Doç. Dr. Şükrü Paksu, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, Patoloji Kliniği’nden

Uzm. Dr. Canan Demirci ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Naziye Gürhan, çocuklarla bir araya gelerek ahşap boyama yaptı.

“ÇOCUĞUNUZLA VAKİT GEÇİRMEYİ İHMAL ETMEYİN”

Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, ailelerin çocuğa göstermesi gerektiği ilgiye değinerek şunları söyledi:

“Ebeveynlerin ilgiyle çocuklarını takip etmeleri, çocukların kendilerinin değerli olduğunu hissetmelerine ve kendilerine güvenen bireyler olmasına aracılık eder. Mutlu çocuklarınız olsun istiyorsanız sadece çocuklarınıza odaklandığınız, farklı şeyler düşünmediğiniz ya da yapmadığınız zaman dilimleri oluşturup, çocuğunuzla vakit geçirmeyi ihmal etmeyin”

“ÇOCUKLARIN SOSYAL İLETİŞİM BECERİLERİNİN ARTMASINA FAYDA SAĞLAR”

Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, ebeveyn ile birlikte yapılan etkinliklerin çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimi üzerine oldukça önemli etkilerinin olduğunu dile getirerek, “Ebeveynlerin birlikte yapılan etkinlik sırasında tüm dikkatlerini çocuklarını veriyor olmaları, farklı işlerle meşgul olmamaları, çocukların kendilerini değerli hissetmelerine ve ebeveyn ile etkileşimlerinin artması yardımcı olur. Birlikte geçirilen zamanlar ebeveynlerin çocuklarını daha iyi tanımalarına, çocukların da ebeveynleri daha iyi tanımalarına fırsat sağlar. Bu sayede birbirlerini daha iyi anlayıp daha sağlıklı iletişim kurabilirler. Etkinlikler sırasında ne yapıldığından ziyade, yapılan etkinliklerin keyifle, zevkle ve eğlenceli şekilde yapılması, çocukların ilgilerinin takip edilerek yapılması oldukça önemlidir. Bu durum çocukların yeni şeyler keşfetmelerini, plan yapabilmelerini, organize olabilmelerini, sorun çözme berilerinin gelişmesini, sosyal iletişim becerilerinin artmasını aslında güvenli ve keyifli bir zeminde hayatı keşfetmelerini sağlar” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a enflasyon hatırlatmalı tek kelimelik akım yanıtı gündem oldu
1
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a enflasyon hatırlatmalı tek kelimelik akım yanıtı gündem oldu
﻿Son seçim anketinden Cumhur'a soğuk duş
2
﻿Son seçim anketinden Cumhur'a soğuk duş
﻿Damatlar bunu yapmaz. Erdoğan’dan çok konuşulacak Berat Albayrak sözleri
3
﻿Damatlar bunu yapmaz. Erdoğan’dan çok konuşulacak Berat Albayrak sözleri
﻿Elektrikli bisiklet sürücüsü yayaya çarptı
4
﻿Elektrikli bisiklet sürücüsü yayaya çarptı
﻿Deniz Seki bu sefer fotoşop'la kandıramadı. Manisa Belediyesi gerçeği ortaya çıkardı
5
﻿Deniz Seki bu sefer fotoşop'la kandıramadı. Manisa Belediyesi gerçeği ortaya çıkardı
﻿Portatif sigara makinesi bin dolara peynir ekmek gibi satılıyor. 1 kilo tütünden yaklaşık 400 paket sigara çıkıyor
6
﻿Portatif sigara makinesi bin dolara peynir ekmek gibi satılıyor. 1 kilo tütünden yaklaşık 400 paket sigara çıkıyor
﻿Fitch Türk Lirası’nın kaderini açıkladı. İşte önümüzdeki 2 yılda yaşanacaklar
7
﻿Fitch Türk Lirası’nın kaderini açıkladı. İşte önümüzdeki 2 yılda yaşanacaklar
﻿Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Bursa'da kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk
﻿Bursa'da kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk
﻿Bursa'da kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk
﻿Yüzmek için denize giren 17 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti
﻿Yüzmek için denize giren 17 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti
﻿Yüzmek için denize giren 17 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti
﻿Gizemli zatürre belirtileri neler? Gizemli zatürre alarmı
﻿Gizemli zatürre belirtileri neler? Gizemli zatürre alarmı
﻿Gizemli zatürre belirtileri neler? Gizemli zatürre alarmı
﻿Girit Adası açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Girit Adası açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Girit Adası açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Altınbaş Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Altınbaş Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Altınbaş Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Erzurum Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Erzurum Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Erzurum Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Fatih’te spor salonuna silahlı saldırı: 1 ölü
﻿Fatih’te spor salonuna silahlı saldırı: 1 ölü
﻿Fatih’te spor salonuna silahlı saldırı: 1 ölü
﻿Biruni Üniversitesi personel alacak
﻿Biruni Üniversitesi personel alacak
﻿Biruni Üniversitesi personel alacak
﻿Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı
﻿Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı
﻿Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı
﻿Zafer Partisi’nde üst düzey istifa
﻿Zafer Partisi’nde üst düzey istifa
﻿Zafer Partisi’nde üst düzey istifa
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.