Uzmanından kışın hastalığa yakalanmamak mucize öneriler

Yaklaşık 1 haftadır kış mevsimi etkisini giderek artırıyor. Soğuyan havalar da beraberinde hastalıkları getiriyor.

Uzmanlar, bu dönemlerde bağışıklık sistemini güçlendirici besinlerin tüketilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Diyetisyen Melike Aslıhan Kara, kışın bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olacak beslenme önerilerinde bulundu.

Kışın bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerle ilgili bilgi veren Diyetisyen Melike Aslıhan Kara, “Bağışıklık sistemine olumlu yönde etkileri olduğu bilinen A ve C vitamininden zengin sebze-meyvelerin, çinkodan ve demirden zengin kırmızı et ve kabuklu yemişlerin, selenyum ve Omega-3’ten zengin deniz ürünlerinin tüketilmesi, immün sistemin desteklenmesi açısından fayda sağlamaktadır” sözlerini kullandı.

“YAŞAMIN HER EVRESİNDE ÖZEN GÖSTERİLMELİ”

İnsan vücudu için hayati öneme sahip en önemli olgunun bağışıklık sistemi olduğunu kaydeden Dyt. Kara, “Bireyin bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucunda birçok hastalık belirtileri ortaya çıkmaktadır. Bunlar her türlü iltihabi hastalık, psikosomatik hastalıklar ile kanser gibi metabolik hastalıklar olarak ifade edilmektedir. Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi için bebeklikten hatta anne karnından itibaren yaşamın her evresinde gerekli özen ve dikkat gösterilmelidir. Yaşlılarda bağışıklık sistemi daha zayıftır ve hastalıklar çok kolay yerleşir. Bununla birlikte, bazı durumlarda bağışıklık sisteminin çökmesiyle bireylerde hastalık meydana gelmektedir. Doğada bulunan besinlerin tüketimiyle, vücudumuzun metabolik faaliyetlerini yerine getirmesi için gerekli maddeleri almamız mümkündür. Böylece vücudumuzun bağışıklık sisteminin güçlenmesi sağlanmaktadır” diye konuştu.

“ALKOL VE SİGARA BAĞIŞIKLIĞI ZAYIFLATIYOR”

Bir canlının hastalıklara karşı korunmasını sağlayan, vücudundaki yabancı ve zararlı olan tüm maddeleri tanıyıp bu maddelerin yok edilmesi için savaşan reaksiyonların, bağışıklık sistemi olarak ifade edildiğini aktaran Dyt. Kara, şu bilgileri paylaştı:

“Bağışıklık sistemi, vücuda giren her maddeyi tarayarak, zararlı olanlar için anında savunma mekanizması oluşturup kişinin enfeksiyon ve hastalıklardan korunmasını sağlamaktadır. Bağışıklık sistemini zayıflatarak vücut direncini düşüren faktörler; kötü beslenme alışkanlıklarına sahip olmak, vitamin, mineral ve protein alımının yetersiz olması, alkol, sigara ve uyuşturucu tüketimi, kimyasal ilaç alımı, serbest radikallere maruz kalmak (radyasyon), vücut ve çevre temizliğine gerekli özeni göstermemek, hava kirliliğine maruz kalmak, yetersiz egzersiz yapmak veya hareketsizlik, şişmanlık, obezite, viral ve bakteriyel enfeksiyon durumu, düzensiz uyku uyumak, yetersiz güneş ışından yararlanmak ve UV ışınlara maruz kalmak, sıkça değişkenlik gösteren sıcaklıklara vücut ısısının maruz kalmasıdır.”

“BAĞIŞLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BESİNLER’’

Güçlü bir bağışıklık için vitaminlerin tercih edilebileceğini söyleyen Dyt. Kara, “Bağışıklık sistemine olumlu yönde etkileri olduğu bilinen, A ve C vitamininden zengin sebze-meyvelerin, çinkodan ve demirden zengin kırmızı et ve kabuklu yemişlerin, selenyum ve omega-3’ten zengin deniz ürünlerinin tüketilmesi immün sistemin desteklenmesi açısından fayda sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, yararlı mikroorganizmalar olan probiyotiklerin ve probiyotik içeren fermente yoğurt, ayran ve kefir gibi ürünlerin de sağlıklı beslenmeye dâhil edilmesi bağışıklık sistemine destek sağlayacaktır. Ayrıca adını sıkça duyduğumuz probiyotik, zerdeçal, ginseng, beta-glukan ve Omega-3 yağ asitlerinin de bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkilerinin olduğu, ancak her besin ögesinde olduğu gibi önerilen miktarlarda kullanılması gerektiği de unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

“BESLENME VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ARASINDA İLİŞKİ VAR”

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için özellikle bazı doğal besin maddeleri tüketmenin kişiye direnç kazandıracağının bilindiğini vurgulayan Kara, “Örneğin, bol su içmek, işlenmemiş gıda tüketmek, özellikle çiğ sebze ve meyve tüketmek, klorofil içerikli besinlerin tüketimine öncelik vermek (marul, pazı, ıspanak, maydanoz gibi), karoten içerikli besinleri tüketmek (özellikle turuncu renkli sebze ve meyveler), elma ve kişniş tüketmek (ağır metalleri uzaklaştırması için), beta glukan içerikli besinleri tüketmek (lif içeriği yüksek besinler), Zn’dan zengin besinlerle beslenmek ve yumurta tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirir ve korur” dedi.

Beslenme ve bağışıklık sistemi arasında önemli bir ilişki olduğunun altını çizen Dyt. Kara, “İnsan yetersiz ve dengesiz beslenirse vücuda enfeksiyonlar kolayca girebilir ve bağışıklık fonksiyonlarının tepkisini azaltabilir. Bu yüzden bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde fonksiyonlarını sürdürebilmesi için gerekli olan makro ve mikro besin ögelerinin önerilen miktarlarda tüketilmesi önemlidir” şeklinde konuştu.

“GREYFURT TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİ”

Son olarak bağışıklık sisteminin desteklenmesine yönelik kullanılan takviyeler hakkında uyarılarda bulunan Dyt. Kara, “Takviye kullanan kişiler beslenme şekilleri ve haricen ilaç kullanımlarıyla ilgili hekimlerine danışmalıdır. Aksi halde çok ciddi sağlık sorunları oluşabilir. Unutulmamalı ki, hemen hemen bütün ilaç ve takviyelerle birlikte alkol ve greyfurt suyu tüketimi, ciddi olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu nedenle takviye ya da ilaç kullanırken alkol ve greyfurt suyu tüketmemeye dikkat edilmelidir” diyerek açıklamalarını bitirdi.