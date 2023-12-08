Siz yatağın hangi tarafında yatarsınız

Yatağın ne tarafınızda uyuduğunuz ruh halinize etki ediyor...

KAYNAK: Haber Merkezi
Siz yatağın hangi tarafında yatarsınız

Independent Türkçe'deki habere göre British Wool tarafından yapılan araştırma, yatağın sol tarafında uyuyan kişilerin, sağ tarafta uyuyanlara kıyasla uyandıklarında iyimser hissetme ihtimallerinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. 1500 kişiyle yapılan ankete göre, yatağın sol tarafında uyuyanların yüzde 66'sı kendilerini "bardağın dolu tarafını gören" türden kişiler olarak tanımlarken, sağ tarafta uyuyanların oranıysa yüzde 60 oldu..

Ayrıca sağ tarafta uyuyanların iyi bir espri anlayışına sahip olma olasılığı yüzde 38 yani sol tarafta uyuyanlara oranla daha düşük. Sağ tarafta uyuyan yüzde 48 kişinin sol tarafta uyuyan yüzde 40 ına kıyasla geceleri sıcakladıklarında uykularının bölünme olasılığı da daha yüksek. Fakat sol ve sağ tarafta uyuyanlar arasındaki farklara rağmen, katılımcıların çoğunluğu ki bu oran yüzde 78, her gece aynı tarafta uyumaya devam edeceklerini açıkladı.

İlgili Haberler
En az 20 yıl yaşlandıran besinler ortaya çıktı
Uzmanından kışın hastalığa yakalanmamak mucize öneriler
Mucize ot yaraları iyileştiriyor
İşte ağız kuruluğunun gideren mucize ot
Öne Çıkanlar
Samet Aybaba'nın yardımcısı Fatih Terim'in adamı Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Samet Aybaba'nın yardımcısı Fatih Terim'in adamı Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Son Haberler
Yemek borusu kanserine aman dikkat Sağlık
Yemek borusu kanserine aman dikkat
Sarkopeniye dikkat Sağlık
Sarkopeniye dikkat
Nijerya'da bir haftada 80 terörist öldürüldü Dünya
Nijerya'da bir haftada 80 terörist öldürüldü
Kraliçenin verdiği ünvanı reddetmişti. Ünlü oyuncu hayatını kaybetti Magazin
Kraliçenin verdiği ünvanı reddetmişti. Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Seçil Erzan'ın telefonundan Fatih Terim'in mesajı çıktı. Fon davasında flaş gelişme Spor
Seçil Erzan'ın telefonundan Fatih Terim'in mesajı çıktı. Fon davasında flaş gelişme
Karnabahar graten nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Karnabahar graten nasıl yapılır?
Beşiktaş'ta flaş ayrılık. Yollar resmen ayrıldı Spor
Beşiktaş'ta flaş ayrılık. Yollar resmen ayrıldı