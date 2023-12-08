Siz yatağın hangi tarafında yatarsınız

Independent Türkçe'deki habere göre British Wool tarafından yapılan araştırma, yatağın sol tarafında uyuyan kişilerin, sağ tarafta uyuyanlara kıyasla uyandıklarında iyimser hissetme ihtimallerinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. 1500 kişiyle yapılan ankete göre, yatağın sol tarafında uyuyanların yüzde 66'sı kendilerini "bardağın dolu tarafını gören" türden kişiler olarak tanımlarken, sağ tarafta uyuyanların oranıysa yüzde 60 oldu..

Ayrıca sağ tarafta uyuyanların iyi bir espri anlayışına sahip olma olasılığı yüzde 38 yani sol tarafta uyuyanlara oranla daha düşük. Sağ tarafta uyuyan yüzde 48 kişinin sol tarafta uyuyan yüzde 40 ına kıyasla geceleri sıcakladıklarında uykularının bölünme olasılığı da daha yüksek. Fakat sol ve sağ tarafta uyuyanlar arasındaki farklara rağmen, katılımcıların çoğunluğu ki bu oran yüzde 78, her gece aynı tarafta uyumaya devam edeceklerini açıkladı.