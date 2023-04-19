Uzmanından kritik saç ekimi uyarısı

Saç ekim uzmanı Dr. Koray Erdoğan, saçların dönülmesi durumunda yaptıkları ekimle yüze de daha dengeli ve estetik bir görünüm kazandırdıklarını söyledi. Dr. Erdoğan, “İyi bir saç tasarımı yüzün çerçevesini yeniden oluşturur, bütününde de inanılmaz farklar yaratır” ifadelerini kullandı.

Uzmanından kritik saç ekimi uyarısı

DHA’nın haberine göre; Dr. Koray Erdoğan, erkeklerin hayatlarını değiştiren en önemli estetik müdahale saç ekimi olduğunu belirterek “Saçlarınızı kaybetmeye başladığınızda hem bir erkeğin iyi görünmesinde başrolü oynayan, hem de olduğundan daha yaşlı algılanmasına engel olan başlıca donanımınızı, tabiri caizse doğal aksesuarınızı yitiriyorsunuz. Saç ekiminin giderek yaygınlaşmasının altında da bu sondan kaçma isteği yatıyor. Tam da bu noktada ekimin nasıl yapıldığı büyük önem taşıyor” sözlerini kullandı.

Dr. Erdoğan, “Saç ekimi için başvuran hastaların genellikle tek istedikleri eski görünümlerine kavuşmak oluyor. Bunu yapmak saç ekimi yapan doktorlar açısından kolay ve doğru değil. Saç ekimi son tahlilde tıpkı burun düzeltme, çene uzatma gibi estetik bir müdahaledir. Tıpkı herkesin kendi burnu ya da çenesinin mükemmel olmaması gibi saçları da daha doğrusu yüzünü çevreleyen saç çizgisi de mükemmel olmayabilir. Yani eski hal, ille de en yakışan hal değildir” ifadelerini kullandı.

DOKTORUN BAKIŞ AÇISI VE DENEYİMİ ÖNEMLİ

Saç ekimi sırasında yapılacak doğru tasarımın, bütün saç kusurlarını ortadan kaldırmakla kalmadığını kaydeden Dr. Erdoğan, iyi bir saç tasarımının yüzün çerçevesini yeniden oluşturduğu için bütününde de inanılmaz farklar yarattığı aktardı. Dr. Erdoğan, “Ne tür farklardan söz ettiğimi açmamda yarar var.

Örneğin “frontline” dediğim saç çizgisiyle oynayarak burnu daha büyük veya daha küçük göstermek mümkün. Saç çizgisini aşağı aldığımda, burnunuz daha büyük algılanıyor. Çeneniz sivriyse ve ben düz bir frontline çizersem, daha da sivri görünmesini sağlıyorum ama “V” biçimi verirsem, dengeliyorum; çenenizin sivriliği artık göze batmıyor. Elbette bunu yapmak, tümüyle doktorun estetik bakış açısını ve deneyimini gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

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