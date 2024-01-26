Bunları yaptırmadan sakın uzmana gitmeyin. Saç ekimi yaptıracaklar dikkat

Kaynak: DHA
Bunları yaptırmadan sakın uzmana gitmeyin. Saç ekimi yaptıracaklar dikkat
Uzmanı, “Saç ekiminin gerçekleşebilmesi için hastaların belli kriterleri karşılaması gerekiyor” diyerek uyarılarını sıraladı.

Saç ekimi, hastaların saç dökülmesi sorununa çözüm bulmak için başvurdukları bir yöntem. Ancak, saç ekimi yapılabilmesi için hastaların bazı şartları sağlaması gerekiyor.

Saç Ekimi Uzmanı Şule Ölmez'den dikkat çeken saç ekimi açıklamaları geldi.

Ölmez, bu şartları şöyle açıklıyor:

- Saç dökülmesinin kalıcı ve stabil olması

- Kan yoluyla bulaşan hastalık taşımaması

- Yara iyileşmesinde sorun yaşamaması

- Genel sağlık durumunun iyi olması

Ölmez, hastalarının çoğunun erkek olduğunu ve saç çizgilerinin yaş, stres ve genetik nedenlerle inceldiğini söylüyor.

Saç ekimi öncesi, hastaların saç çizgisi tasarımı yapılıyor ve onayları alınıyor.

Kadın ve erkek hastalarda saç dökülme bölgelerinin farklı olabildiğini belirtiyor.

Erkeklerde genelde ön ve tepe bölgesinde, kadınlarda ise daha çok ön bölgede saç ektirme ihtiyacı duyuluyor.

Ölmez, saç ekiminin hastanın kendi saçından alınan ek saçlarla yapıldığını anlatıyor.

Saç nakli sırasında hastalara lokal anestezi uygulandığını, ancak bazı hastaların uyanık kalmaktan rahatsız olabildiğini ifade ediyor.

Bu durumda, sedasyon adı verilen uyutma tekniğinden yararlanıldığını söylüyor.

Sedasyon sayesinde hastalar daha rahat ve az acılı bir saç ekimi deneyimi yaşayabiliyor.

Ölmez, saç ekiminin başarısı için hastaların stres ve kaygılarının düşürülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Ölmez; Bu nedenle, hastaların hem saç ekimi sırasında hem de sonrasında desteklendiklerini belirtti.

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