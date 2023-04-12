Uzmanından müsilaj uyarısı

Özlem Kıral

hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir madde olan Müsilaja sebebin, suların aşırı kirlenmesi olduğunu söyleyen Dr. Erol Kesici vatandaşları uyardı.

Marmara Denizi'nde ‘müsilaj’ denilen salyanın ortaya çıktığını belirten Kesici "Arıtma tesislerinin yetersizliği de denizdeki kirliliğin temelini oluşturuyor” dedi.

‘O SİSTEMDEN VAZGEÇİLMELİ’

Marmara çevresindeki kirletici kaynakların belirlenmesi gerektiğini ifade eden Kesici, "derin deşarj sisteminden vazgeçilmeli" dedi.

Dr. Erol Kesici, sadece yüzeysel temizliğin yeterli olmadığını, denizin iç kesimlerinde bulunan müsilajın halen varlığını sürdürdüğünü söyleyerek uyardı ve ekledi: Tekrar ortaya çıkabilir.