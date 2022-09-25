25 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Müsilajla mücadele de yandaşa yaradı. İhaleler bakın kime gitti

Müsilajla mücadele de yandaşa yaradı. İhaleler bakın kime gitti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele için pazarlık usulü ihaleyle Albayrak Grubu’nun bünyesindeki Platform Turizm Taşımacılık’tan araç alacak.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 11:17
Takip Et

Yandaşa müsilajla mücadele de yaradı. İhaleler bakın kime gitti

Müsilajla mücadele de yandaşa yaradı. İhaleler bakın kime gitti
+
Aa
-

Marmara ve Ege denizlerinde 2021’de görülen müsilajla mücadele için İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 20 araç kiralandı. 10’ar araç şeklinde ikiye bölünen ihaleler, 21 Temmuz’da pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. İki ihaleyi de Yeni Şafak gazetesinin de sahibi olan Albayrak Grubu’nun bünyesindeki Platform Turizm Taşımacılık kazandı. 

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; Marmara ve Ege denizlerinde 2021’de görülen müsilaj, tartışmalara neden oldu. Çalışmalar sonucu yüzeyden temizlenen müsilaja ilişkin geçen şubatta açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yüzeyinde de değil, dibinde de şu an için müsilaj yok. Ancak bu müsilaj olmayacağı anlamına da gelmemekte” dedi. Nisan ayında bazı noktalarda müsilaj görüntülense de geniş çaplı bir yayılma olmadı. Buna karşın İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 21 Temmuz’da müsilajla mücadele kapsamında “araç kiralamak” için ihale yaptı.

Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yayımlanan bilgilere göre müdürlük, söz konusu alım işini 10’ar araçtan oluşmak üzere iki parçaya böldü. Ancak alımın pazarlık usulü düzenlenmesi dikkat çekti. İçeriği aynı olan ihalelerin ikisi de tek teklifle gerçekleştirildi ve 718 bin 500’er liraya tamamlandı. İşin başlama tarihi 22 Temmuz, tamamlanma tarihi ise 31 Aralık olarak belirlendi. 

FİRMA AYNI

Ayrıca ihalelerin ikisini de Platform Turizm Taşımacılık adlı bir firma kazandı. Söz konusu firma, iktidara yakınlığıyla bilinen Albayrak Grubu bünyesinde faaliyet gösteriyor. Kamu kurumlarından çok sayıda ihale alan Albayrak Grubu, aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinin de sahibi. Grup; inşaat, kâğıt üretimi, limancılık, savunma sanayisi, taşımacılık, tekstil, maden ve medya gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyor. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
1
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
2
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
3
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
4
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
5
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
6
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
7
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
﻿Bathonea Antik Kenti kazılarda ortaya çıktı! 1500 yıl öncesine ışık tutacak
﻿Bathonea Antik Kenti kazılarda ortaya çıktı! 1500 yıl öncesine ışık tutacak
﻿Bathonea Antik Kenti kazılarda ortaya çıktı! 1500 yıl öncesine ışık tutacak
﻿İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Trabzonspor Abdullah Avcı döneminin en kötü savunma performansını yaşadı
﻿Trabzonspor Abdullah Avcı döneminin en kötü savunma performansını yaşadı
﻿Trabzonspor Abdullah Avcı döneminin en kötü savunma performansını yaşadı
﻿Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.