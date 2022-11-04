Prof. Dr. Mustafa Sarı uyardı: Müsilaj tehlikesi geçmiş değil

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilaj çamurunun geçen yıl ile aynı miktarda deniz dibinde bulunduğunu tespit etti.

Marmara Denizi Erdek Körfezi'nde 22 metre derinlikte dalış yaparak incelemelerde bulunan Prof. Dr. Sarı, "Çamurun büyük bir kısmının hala denizin dibinde etkisini devam ettirdiğini üzülerek gördüm" dedi. Geçen yıl ve bu yıl aynı günlerde çektiği iki görüntüyü karşılaştıran Prof. Dr. Sarı, "İki görüntünün birbirinden farkı olmadığını söyleyebiliriz. Müsilaj bir yorgan gibi denizin dibini örttü. Bu müsilaj çamuru deniz dibindeki organizmalara, yaşam alanlarına zarar veriyor" diye konuştu.

"EKOSİSTEM İLE PAZARLIK OLMAZ"

Yaptığı incelemelerin sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın bitmediğini vurguladı. Prof. Dr. Sarı, "Müsilaj geçen yıl büyük bir felaket olarak karşımıza çıktı. Marmara Denizi'nin yüzeyini köpükler halinde kapladığında fark ettik" dedi.

Sarı, "Yüzeyde köpüklü halini görmediğimizde müsilajın bittiğini düşündük. Müsilaj bitmedi ve bitmeyecek. Etkileri önümüzdeki yıllarda yine görünür hale gelecek. Zamanı meçhul ama, tekrarı kesin. Ekosistem ile pazarlık olmaz. Müsilajı bir buçuk yıldır takip ediyorum. Geçen yıl Ekim ayında gittiğim noktaya dalış yaptım. Deniz dibindeki çamurun büyük bir kısmının, hala deniz dibinde etkisini devam ettirdiğini üzülerek gördüm. Geçen yıl ve bu seneki görüntüyü yan yana koyduğumuz zaman, biri geçen yıl Ekim aylarının sonlarında, diğeri de bu yıl aynı tarihlerde çekildi. İki görüntünün birbirinden farkı olmadığını söyleyebiliriz. Müsilaj bir yorgan gibi deniz dibini örttü. Bu müsilaj çamuru deniz dibindeki organizmalara, yaşam alanlarına zarar verdi" ifadelerini kullandı.

"ÇAMUR, MÜSİLAJIN OLUŞMA İHTİMALİNİ ARTIRIYOR"

Deniz dibindeki müsilaj çamurunun azalmadığını belirten Prof. Dr. Mustafa Sarı, bu durumun atıklarla birlikte müsilaj oluşumunu tetikleyebileceğini belirtti. Marmara Denizi'nde müsilaj çamurunun müsilajın oluşma ihtimalini arttıabileceğini işaret eden Sarı, şunları söyledi:

"Dipteki müsilaj çamuru devam ettiği sürece, deniz dibinde yaşayan canlıların kompozisyonlarında farklılıklar ortaya çıkmaya başladı. Tüplü kurtların miktarı arttı.

Yumuşak çamurda yaşamayı seven organizmaların miktarı artarken, dil, kalkan gibi balıkların deniz dibindeki yaşam alanları daralmış oldu. Diğer taraftan 15 metreden daha derin noktalarda çamurun etkisi hala devam ediyor. Daha derinlere doğru gittiğimizde bu çamurun miktarında bir artış olacağı kesin. Çünkü kıyıdan daha derinlere doğru taşınma söz konusu.“

“DENİZLE BARIŞMAMIZ GEREKİYOR”

“Denizle olan ilişkimizi düzeltmemiz lazım. Marmara Denizi eylem planını 'amasız' ve 'fakatsız' uygulamamız lazım. Marmara Denizi'nde müsilajı unutarak atacağımız her türlü adım, arıtma tesisleri, balıkçılık yönetimi, taşımacılık gibi, bunların hepsi yanlış olur. Müsilaj diye bir gerçeği unutmamalıyız. Müsilaj organik yapıda madde olduğu için parçalandıkça denizdeki azotun ve fosforun tekrar artışına katkı sağlıyor. Hala atıkları denize gönderdiğimiz için, ilave olarak dipteki müsilaj çamurundan ortaya çıkan inorganik elementler tekrar deniz ortamına karışıyor. Böylece müsilajın oluşma ihtimalini artırıyor" (DHA)